ETV Bharat / technology

സുനിത വില്യംസ് തിരിയെത്തുക 2025ല്‍; ബഹിരാകാശത്തെ ദിനചര്യകളിങ്ങനെ, സഞ്ചാരികളുടെ ജീവിതവും അതിജീവനവും - HOW ASTRONAUTS SURVIVING IN SPACE

By ETV Bharat Kerala Team

'Moon Man of India' Mylswamy Annadurai (L) explains how astronauts survive in space ( ETV Bharat )