ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ: 160 സിസി മുതൽ 310 സിസി വരെ മുഴുവൻ റേഞ്ചിലും സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനുകൾ പുറത്തിറക്കി
ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെയുടെ 20-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ ആനിവേഴ്സറി എഡിഷനുമായി ടിവിഎസ് മോട്ടോർ. മുഴുവൻ ശ്രേണിയിലും പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : September 7, 2025 at 7:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിജയകരമായ 20 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് തദ്ദേശീയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടിവിഎസ് മോട്ടോറിന്റെ ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ. 20-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ശ്രേണിയിലും പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. 160 സിസി മുതൽ 310 സിസി വരെയുള്ള മുഴുവൻ അപ്പാച്ചെ ലൈനപ്പിലും ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ എന്ന പേരിൽ ടിവിഎസ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ബൈക്കുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുഎസ്ബി ചാർജറും പ്രത്യേക ഡിസൈനോടും കൂടിയാണ് ആനിവേഴ്സറി എഡിഷനുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 160, അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 180, അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 160 4വി, അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 200 4വി, അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 310, അപ്പാച്ചെ ആർആർ 310 എന്നീ മോഡലുകളിലാണ് പ്രത്യേക പതിപ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. എല്ലാ മോഡലുകളും കറുപ്പ്, ഷാംപെയ്ൻ ഗോൾഡ് നിറങ്ങളിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടാതെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ 20-ാം വാർഷിക ലോഗോയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ടിവിഎസ് അപാച്ചെ ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ മോഡലുകളുടെ വില
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ
ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 160
|Rs. 1,37,990
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 180
|Rs. 1,39,990
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 160 4V
|Rs. 1,50,990
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 200 4V
|Rs. 1,62,990
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR310
|Rs. 3,11,000
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RR310
|Rs. 3,37,000
ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 160 മുതൽ ആർടിആർ 200 4വി വരെയുള്ള വേരിയന്റുകളിൽ ഡ്യുവൽ-ടോൺ ബ്ലാക്ക്, ഗോൾഡ് നിറങ്ങളിലുള്ള അലോയ് വീലുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെയുടെ ഇരുപതാം വാർഷിക പതിപ്പിന്റെ വില 1.38 ലക്ഷം രൂപ (അപ്പാച്ചെ ആർടിആർ 160) മുതൽ 3.37 ലക്ഷം രൂപ (അപ്പാച്ചെ ആർആർ 310) വരെയാണ്. ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ മെക്കാനിക്കലായി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.
2005ലാണ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അപ്പാച്ചെ നെയിംപ്ലേറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. താമസിയാതെ കമ്പനിയുടെ ലൈനപ്പ് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ജനപ്രിയമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 80 രാജ്യങ്ങളിലാണ് ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെയുടെ ലൈനപ്പ് വിൽക്കുന്നത്. ആകെ 6.5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളുമുണ്ട്.
ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 160 4V, RTR 200 4V എന്നിവയുടെ പുതിയ വേരിയന്റുകൾ
അപ്പാച്ചെയുടെ ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയതിനൊപ്പം ടിവിഎസ് മോട്ടോർ അപ്പാച്ചെ RTR 160 4V, അപ്പാച്ചെ RTR 200 4V എന്നിവയുടെ പുതിയ റേഞ്ചിലുള്ള വേരിയന്റുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. RTR 160 4V യുടെ പുതിയ വേരിയന്റിന് 1.47 ലക്ഷം രൂപയും RTR 200 4Vയുടെ വില 1.59 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
|മോഡൽ
|വേരിയന്റുകൾ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 160 4V
|ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ
|Rs. 1,28,490
|ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ബിടി
സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ
|Rs. 1,34,970
|USD + LCD വേരിയന്റ്
|Rs. 1,39,990
|പുതിയ ടോപ്പ്-എൻഡ് TFT +
പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പ് വേരിയന്റ്
|Rs. 1,47,990
|ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 200 4V
|USD + LCD വേരിയന്റ്
|Rs. 1,53,990
|പുതിയ ടോപ്പ്-എൻഡ് TFT +
പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പ് വേരിയന്റ്
|Rs. 1,59,990
ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 160 4V, 200 4V എന്നിവയുടെ പുതിയ റേഞ്ച്-ടോപ്പിങ് വേരിയന്റുകൾ നിരവധി അപ്ഡേറ്റുകളോടെ കമ്പനി ഇരുപതാം വാർഷികത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മോഡലുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയും വോയ്സ് അസിസ്റ്റ് ഫങ്ഷണാലിറ്റിയും നൽകുന്ന 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, അസിസ്റ്റ്, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്നിവയാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത. ടിവിഎസ് അപ്പാച്ചെ RTR 160 4V റേസിങ് റെഡ്, മറൈൻ ബ്ലൂ, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും, ആർടിആർ 200 4V മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്.
