അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്നും കോളുകൾ വരാറുണ്ടോ? തട്ടിപ്പാണോ എന്നറിയാം: പുതിയ എഐ ഫീച്ചറുമായി ട്രൂകോളർ

ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ സഹായത്തോടെയുള്ളതാണ് ട്രൂകോളറിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ. സ്‌കാം കോളുകളെ തിരിച്ചറിയാനും തട്ടിപ്പ് ഒരു പരിധി വരെ തടയാനും സഹായിക്കും.

Truecaller's new AI feature will now tell the reason behind every call (Photo Credit: Truecaller)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2025 at 4:00 PM IST

3 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ. അറിയാത്ത നമ്പറിൽ നിന്നും വരുന്ന ഫോൺ കോളിന് പിന്നിൽ തട്ടിപ്പാണോ എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ മതിയായിരിക്കും അക്കൗണ്ടിലെ മുഴുവൻ പണവും നഷ്‌ട്ടമാവാൻ.

ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ ആരുടേതെന്നറിയാൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്ന കോളർ ഐഡി ആപ്പാണ് ട്രൂകോളർ. ഇതുവരെ, ട്രൂകോളറിന്‍റെ സഹായത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേര് മാത്രമായിരുന്നു അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരിനൊപ്പം കോളിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യവും അറിയാൻ കഴിയും.

ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ സഹായത്തോടെയുള്ളതാണ് ട്രൂകോളറിലെ പുതിയ ഫീച്ചർ. സ്‌കാം കോളുകളെ തിരിച്ചറിയാനും തട്ടിപ്പ് ഒരു പരിധി വരെ തടയാനും പുതിയ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. ഈ സവിശേഷതയെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.

You will also know the reason for calling along with the caller name, just like the notifications shown in this picture (Photo Credit: Truecaller)

വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരിനൊപ്പം കോളിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യവും ട്രൂകോളർ പറയും:
ട്രൂകോളർ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വരുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരും കോളിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യവും ഇനി തിരിച്ചറിയാം. ഉദാഹരണത്തിന്, വിളിക്കുന്നയാൾ ഒരു ഡെലിവറി വ്യക്തിയോ, ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്‍റോ, തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതാളോ എന്ന് ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കളോട് പറയും. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരിനൊപ്പം തത്സമയം ലഭിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരും വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ്യവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.

ട്രൂകോളറിന്‍റെ പുതിയ എഐ എഞ്ചിൻ എല്ലാ ദിവസവും കോടിക്കണക്കിന് കോളുകൾ, സന്ദേശങ്ങൾ, ഉപയോക്തൃ ഫീഡ്‌ബാക്ക് എന്നിവ പഠിക്കുന്നു. ഈ സിസ്റ്റം ഇനി പഴയ ഡാറ്റാബേസിൽ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുക. മറിച്ച് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കും. നൂറുകണക്കിന് ഉപയോക്തൃ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു എഐ സമ്മറി ആയിരിട്ടായിരിക്കും പുതിയ ഫീച്ചർ ദൃശ്യമാവുക.

എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള പുതിയ ഫീച്ചർ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തട്ടിപ്പ് കോളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സഹായകമാവും. മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുക.

"ഇക്കാലത്ത് ആളുകൾ അജ്ഞാത കോളുകൾ എടുക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നത് വരുന്ന കോളിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്നത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, വിളിക്കുന്നതിന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം," ട്രൂകോളർ സിഇഒ റിഷിത് ജുൻജുൻവാലയുടെ വാക്കുകളിങ്ങനെ.

നമ്പർ തിരിച്ചറിയുന്നതിനപ്പുറം ട്രൂകോളറിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും?

• വിളിക്കുന്നയാൾ വഞ്ചകനാണോ അതോ ഒരു സ്‌കാം നെറ്റ്‌വർക്കിന്‍റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാകും.

  • മറ്റുള്ള ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് ഫീഡ്‌ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും കോൾ വരുന്ന അജ്ഞാത നമ്പർ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ, പ്രധാനപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും.
  • ഡെലിവറി, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിങ്ങനെ ബിസിനസ് തന്നെ ഏത് തരമാണെന്ന് തരം തിരിക്കാനാവും.
  • മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, സംശയാസ്‌പദമായ തട്ടിപ്പ് നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്താനാവും.
  • ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചേർത്ത് അവയുടെ ഒരു വരിയിലുള്ള എഐ സമ്മറി നൽകാനാവും.

ആഗോളതലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കോളർ ഐഡി ആപ്പാണ് ട്രൂകോളർ. 2024ൽ ട്രൂകോളർ 56 ബില്യണിലധികം സ്‌പാം കോളുകൾ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 190ലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ കോടിക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണിത്. ഡിജിറ്റൽ വഞ്ചന വർധിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്ത്, ട്രൂകോളർ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം.

ട്രൂകോളർ സ്‌കാംഫീഡ് ഫീച്ചർ:
ഇടക്കിടെ തങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രൂകോളർ. അടുത്തിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിനെതിരായി ട്രൂകോളർ സ്‌കാംഫീഡ് ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയൊരു ഇന്‍ററാക്‌ടീവ് വിഭാഗമാണ് സ്‌കാംഫീഡ്. ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ നമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന സ്‌കാം കോളുകളും സന്ദേശങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഉപയോക്താക്കൾ സംശയം തോന്നിക്കുന്ന കോളുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ ലഭിച്ചാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാകും. ഇത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത് കാണാനും, ഇന്‍ററാക്‌ടീവ് വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശം വായിക്കാനും കഴിയും.ഒടിപി തട്ടിപ്പ്, വ്യാജ ജോലി ഓഫറുകൾ, യുപിഐ തട്ടിപ്പുകൾ, പ്രണയ തട്ടിപ്പുകൾ, ഫിഷിങ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ തട്ടിപ്പ് കേസുകളും ട്രൂകോളറിന്‍റെ സ്‌കാംഫീഡ് ഫീച്ചറിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പങ്കിടാം.

ഉപയോക്താവ് തന്നെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഒരു തത്സമയ അലേർട്ട് സംവിധാനമായിരിക്കും ഈ ഫീച്ചർ. സാധ്യമായ തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ മറ്റുള്ളവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ഇതുവഴി അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതുവഴി വിവിധ ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് അവബോധവാന്മാരാവാനും, തട്ടിപ്പ് തടയാൻ എന്തുചെയ്യണമെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അറിവ് ലഭിക്കും.

TRUECALLER SCAM DETECTION FEATURETRUECALLER AI CALLER IDട്രൂകോളർTRUECALLER IDENTIFY CALL PURPOSETRUECALLER NEW AI FEATURE

