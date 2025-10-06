ടെലികോം വിപ്ലവം: മൊബൈൽ വരിക്കാർ 117.8 കോടിയായി; ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉപയോക്താക്കൾ 98.9 കോടി കവിഞ്ഞു
നഗരങ്ങളിലെ വരിക്കാർ 0.66% വർധനവും ഗ്രാമീണ വരിക്കാർ 0.36% വളർച്ചയും നേടി. മെച്ചപ്പെട്ട കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 15.05 മില്യൺ വരിക്കാർ എംഎൻപിക്ക് അപേക്ഷ നൽകി. വയർലൈൻ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 3.34% കുറവുണ്ടായി.
ന്യൂഡൽഹി: മൊബൈൽ, ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, വയർലെസ് സേവനങ്ങൾ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും സ്ഥിര വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി ട്രായ് (ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ). ഉപയോക്താക്കൾ മെച്ചപ്പെട്ട കണക്റ്റിവിറ്റിയും സേവനങ്ങളും തേടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ത്യൻ ടെലികോം മേഖല ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലും വളർച്ച തുടരുകയാണ്.
രാജ്യത്തെ ആക്ടീവ് മൊബൈൽ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 1,086.18 മില്യൺ ആയി വർധിച്ചു. ഇത് മൊത്തം 1,167.03 മില്യൺ വയർലെസ് വരിക്കാരുടെ 93.07% ആണ്. മെച്ചപ്പെട്ട കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ഓഗസ്റ്റിൽ 15.05 മില്യൺ വരിക്കാർ എംഎൻപിക്ക് (മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി) അപേക്ഷ നൽകി.
മൊത്തം വയർലെസ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം ജൂലൈയിലെ 1,171.91 മില്യണിൽനിന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ 1,178.03 മില്യൺ ആയി ഉയർന്നു. ഇത് 0.52% പ്രതിമാസ വളർച്ചാനിരക്കാണ്. നഗരങ്ങളിലെ വരിക്കാർ 0.66% വർധനവോടെ 645.27 മില്യണായി. ഗ്രാമീണ വരിക്കാർ 0.36% വളർച്ചയോടെ 532.76 മില്യണായി ഉയർന്നു. മൊത്തം വയർലെസ് വരിക്കാരിൽ 54.78% നഗരങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരും 45.22% ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരുമാണ്.
രാജ്യത്തെ വയർലെസ് ടെലി-ഡെൻസിറ്റി ജൂലൈയിലെ 82.75 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 83.12 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. നഗരങ്ങളിലെ വയർലെസ് ടെലി-ഡെൻസിറ്റി 126.38 ശതമാനമായി ഉയർന്നപ്പോൾ, ഗ്രാമീണ ടെലി-ഡെൻസിറ്റിയിൽ 58.76 ശതമാനം എന്ന നേരിയ പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തി.
ടെലി-ഡെൻസിറ്റി എന്നത് ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്തെ ഓരോ 100 ആളുകൾക്കും എത്ര ടെലിഫോൺ കണക്ഷനുകൾ (വയർലെസ്സ്, വയർലൈൻ കണക്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉണ്ട് എന്ന് അളക്കുന്ന ഒരു സൂചകമാണ്. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങളുടെ വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യത എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ബ്രോഡ്ബാൻഡിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം
ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ 0.50% പ്രതിമാസ വളർച്ചയോടെ 989.58 മില്യൺ ആയി ഉയർന്നു. എന്നാൽ, വയർലൈൻ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ -3.34% പ്രതിമാസ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. വയർലൈൻ വരിക്കാർ 48.11 മില്യണിൽനിന്ന് 46.51 മില്യൺ ആയി കുറഞ്ഞു. ഇത് 1.61 മില്യൺ വരിക്കാരുടെ കുറവാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വയർലൈൻ ടെലി-ഡെൻസിറ്റി 3.28 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. വയർലൈൻ വരിക്കാരിൽ 89.28% നഗരങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരും 10.72% ഗ്രാമീണ ഉപയോക്താക്കളുമാണ്. ബിഎസ്എൻഎൽ, എംടിഎൻഎൽ, എപിഎസ്എഫ്എൽ തുടങ്ങിയ പിഎസ്യുകൾ വയർലൈൻ വിപണി വിഹിതത്തിൻ്റെ 20.53 ശതമാനം നിലനിർത്തി.
ഇന്ത്യൻ ടെലികോം മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വളർച്ച, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് കരുത്ത് പകരുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ മുന്നേറ്റം ശ്രദ്ധേയമാണ്. മൊത്തം വയർലെസ് വരിക്കാരിൽ 45.22% ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന കണക്ക്, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ച (inclusive growth) എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. ടെലികോം സേവനങ്ങളുടെ ഈ വ്യാപനം വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ ഡിജിറ്റൽവത്കരിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 989.58 മില്യൺ ആയി ഉയർന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള (Work From Home) സാഹചര്യം, ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം, ഡിജിറ്റൽ വിനോദം (ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ) എന്നിവയുടെ വർധിച്ച ആവശ്യം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ മൊത്തം വയർലെസ് വരിക്കാരിൽ ഏകദേശം 84% പേരും നിലവിൽ ഡാറ്റാ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് ഒരു 'ഡാറ്റാ ഉപഭോഗ സംസ്കാര'ത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
4G, 5G വിന്യാസം അതിവേഗത്തിൽ
ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ 4G, 5G ശൃംഖലകളുടെ അതിവേഗ വിന്യാസമാണ്. ഉയർന്ന ഡാറ്റാ വേഗതയും കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസിയും തേടുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ നിലവിലുള്ള 2G/3G സേവനങ്ങളിൽനിന്ന് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു. ഇത്, ഗുണമേന്മയുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്ക് മാറുന്നതിനായി ഉപയോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട സേവന ദാതാക്കളെ തേടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് 15.05 മില്യൺ എംഎൻപി അപേക്ഷകൾ. എംഎൻപി വഴി വരിക്കാർ മാറുന്നതിലെ വർധനവ്, സേവന ദാതാക്കൾക്കിടയിലെ മത്സരം കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും സേവന നിലവാരം ഉയർത്താൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വയർലൈൻ മേഖല തകരുന്നു
മൊബൈൽ, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മേഖലകൾ കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ, വയർലൈൻ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ 3.34% കുറവ് (46.51 മില്യൺ) ഈ മേഖല നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. മൊബൈൽ സേവനങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ലഭ്യതയും കുറഞ്ഞ ചിലവുമാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് കാരണം. എന്നാൽ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ അതിവേഗ ഫൈബർ-ടു-ദി-ഹോം (FTTH) കണക്ഷനുകളുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കോപ്പർ അധിഷ്ഠിത വയർലൈൻ കണക്ഷനുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച്, അതിവേഗ ഫൈബർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനുകളിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യം കാരണം വയർലൈൻ മേഖലയിൽ ഒരു ഘടനാപരമായ മാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബിഎസ്എൻഎൽ, എംടിഎൻഎൽ പോലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ (PSUs) 20.53% വയർലൈൻ വിപണി വിഹിതം നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ കണക്കുകൾ പ്രധാനമായും സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പഴയ കണക്ഷനുകളുമാണ്
5G സേവനങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുമ്പോൾ, വരും മാസങ്ങളിലും വയർലെസ് വരിക്കാരുടെയും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെയും എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിദൂര ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റയും മികച്ച കണക്റ്റിവിറ്റിയും നൽകുന്നതിലൂടെ ടെലികോം കമ്പനികൾ വിപണിയിലെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഈ ട്രെൻഡ്, രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
