ടിക്ക് ടോക് നിരോധനം പിന്‍വലിച്ചോ? പ്രചരിക്കുന്നതില്‍ വാസ്‌തവമെന്ത്? കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ - GOVT ON TIKTOK UNBLOCK

ടിക്‌ ടോക് നിരോധനം നീക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വിവരമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

Tiktok app on a phone (| File photo (AP))
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 2:55 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ടിക് ടോക്കിന്‍റെ വിലക്ക് നീക്കിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ടിക് ടോക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ വിലക്ക് നീക്കുന്നതിനായി ഉത്തരവുകളൊന്നും തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്.

2020ൽ നിരോധിച്ച ടിക് ടോക്ക് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. ചില ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് ബ്രൗസറുകളിൽ ടിക് ടോക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ടിക് ടോക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇത് പാടെ നിഷേധിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. അത്തരം പ്രസ്‌താവനകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി തർക്കത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു 2020ൽ ടിക് ടോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് ആപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത ലംഘിക്കുന്നതായും, ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായും, ചൈനീസ് സർക്കാറിന് പങ്കിടുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു നടപടി.

നിരോധിച്ചത് 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ: ടിക് ടോക്ക്, യുസി ബ്രൗസർ, ഷെയ്ൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 59 ആപ്പുകൾക്കായിരുന്നു വിലക്ക്. പിന്നീട് പബ്‌ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ ആപ്പുകളും സർക്കാർ തടഞ്ഞു. എല്ലാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും വിലക്ക് തുടരുന്നതായാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അതേസമയം ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചൈനീസ് സർക്കാരുമായി പങ്കിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാ സ്വകാര്യതയും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ടിക് ടോക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള അവസരത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അധികൃതരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ടിക്‌ ടോക് അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം ടിക് ടോക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മേധാവി നിഖിൽ ഗാന്ധി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുന്നതിനായി സർക്കാരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്താൻ തന്‍റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചത്.

ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം: അടുത്തിടെ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യീ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. യുഎസിന്‍റെ അമിത തീരുവ നയത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും വീണ്ടും അടുത്തതായാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ചൈന സന്ദർശിക്കാനുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മോദിക്ക് ക്ഷണക്കത്തുമായി വാങ് യീ: നരേന്ദ്ര മോദി ചൈന സന്ദർശിക്കും. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെയാണ് സന്ദർശനം. ടിയാൻജിനിൽ നടക്കുന്ന ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്‌സി‌ഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.

ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങുമായി മോദി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും. കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ അതിര്‍ത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെ കുറിച്ച് മോദിയും ഷിയും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യൻ ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ക്കുള്ള തീരുവ 50 ശതമാനമാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വീണ സാഹചര്യത്തിലാണ് മോദിയുടെ ചൈന സന്ദര്‍ശനം.

