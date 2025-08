ETV Bharat / technology

മുംബൈയിലെ ആദ്യ ഷോറൂമിന് പിന്നാലെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനും: ഇന്ത്യൻ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് ടെസ്‌ല; അടുത്ത ആഴ്‌ച തുറക്കും - TESLA TO OPEN CHARGING STATION

Tesla will set seven more Supercharging sites in India ( Image Credit: IANS )