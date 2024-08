ETV Bharat / technology

പൂർണ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയ്‌ക്ക് തൊട്ടരികെ; ലോകം കാത്തിരുന്ന ആകാശ വിസ്‌മയം നാളെ, അറിയാം സൂപ്പർ മൂണിനെക്കുറിച്ച് - Supermoon 2024

Super moon behind the ancient Temple of Poseidon at Cape Sounion, Athens ( ETV Bharat-File image )