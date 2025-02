ETV Bharat / technology

സുനിത വില്യംസ് മാർച്ച് പകുതിയോടെ തിരികെയെത്തും: മടക്കം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ - SUNITA WILLIAMS RETURN

Butch Wilmore and Suni Williams in T-38 pre-flight activities at Ellington Field on August 16, 2022 ( Credit: NASA/Robert Markowitz )