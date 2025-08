ETV Bharat / technology

സ്‌പോട്ടിഫൈ ആരാധകർക്ക് ദുഃഖ വാർത്ത: പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന് 50 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചു; പുതിയ നിരക്ക് അറിയാം - SPOTIFY INDIA PRICE HIKE

Spotify has increased the price of all four of its premium plans ( Photo Credit: Spotify )