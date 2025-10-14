ETV Bharat / technology

ചൊവ്വയിലും ചന്ദ്രനിലും മനുഷ്യര്‍ സ്ഥിര താമസമാക്കുമോ? മസ്‌കിൻ്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പ് സ്വപ്‌നം പൂവണിയുന്നു, പതിനൊന്നാം പരീക്ഷണം വിജയം

സ്പേസ്ഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ് ടെക്‌സസിൻ്റെ ആകാശത്തിലൂടെ വിജയകരമായി പറന്നുയര്‍ന്നത്. ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും മനുഷ്യരെ അയക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്‍റെ സ്പേസ് എക്‌സ് കമ്പനി തയാറാക്കുന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ്..

SPACEX STARSHIP MEGAROCKET ELON MUSK SPACE EXPLORATION
SpaceX Launches Starship Megarocket On Successful Test Flight (X@SpaceX)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സൗത്ത് പാഡ്രെ ദ്വീപ്(അമേരിക്ക): ഭൂമി വിട്ട് ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും മനുഷ്യൻ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുക എന്ന ശതകോടീശ്വരൻ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിൻ്റെ സ്വപ്‌നത്തിന് ജീവൻ നല്‍കി ഗ്രഹാന്തര റോക്കറ്റായ സ്റ്റാർഷിപ്പിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്‌പേസ് എക്‌സിൻ്റെ കൂറ്റൻ സ്പേസ്ഷിപ്പ് റോക്കറ്റ് തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ് ടെക്‌സസിൻ്റെ ആകാശത്തിലൂടെ വിജയകരമായി പറന്നുയര്‍ന്നത്. ഗ്രീൻവിച്ച് സമയം 6.25 നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.

ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും മനുഷ്യരെ അയക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്‍റെ സ്പേസ് എക്‌സ് കമ്പനി തയാറാക്കുന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനമാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ്. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഭാരമേറിയതും കരുത്തേറിയതുമായ സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് 2025-ലെ അഞ്ചാമത്തെ പരീക്ഷണമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

സ്റ്റാർഷിപ്പ് ബഹിരാകാശത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാര പാത രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു മണിക്കൂറോളം ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്പേസ് എക്‌സിൻ്റെ സ്പേസ്ഷിപ്പ് പറന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് സൂപ്പർ ഹെവി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്‌പേസ്ഷിപ്പിൻ്റെ റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റർ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തത് പോലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പതിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ റോക്കറ്റ് 'മാമോത്ത്' സ്റ്റാർഷിപ്പിനെ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി നാസ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിക്ഷേപണം വളരെയധികം ദൃശ്യപരമാണെന്ന് എലോൺ മസ്‌ക് വിക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പ് വെബ്‌കാസ്റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്റ്റാർഷിപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അവസാനത്തെതാകും തിങ്കളാഴ്‌ചത്തെ വിക്ഷേപണമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷ. അടുത്ത പരീക്ഷണത്തിൽ പുതിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സ്‌പേസ് എക്‌സ് പറഞ്ഞു.

SPACEX STARSHIP MEGAROCKET ELON MUSK SPACE EXPLORATION
SpaceX Launches Starship Megarocket On Successful Test Flight (X@SpaceX)

മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലേയ്ക്ക് അയക്കുക എന്നതാണ് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ 'ആർട്ടെമിസ്' എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൈന തങ്ങളുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനായി തയാറാകുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. മുൻ സ്റ്റാർഷിപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ (പൊട്ടിത്തെറി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീഴ്‌ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ളതായി സ്‌പേസ് എക്‌സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കരീബിയൻ കടലിനു മുകളിൽ വച്ചും ഒരിക്കൽ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയ ശേഷവുമാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് സ്‌പേസ് എക്‌സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്റ്റാർഷിപ്പിൻ്റെ പത്താം ഫ്‌ളൈറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ സ്റ്റാർഷിപ്പ് 36 എന്ന റോക്കറ്റാണ് വിക്ഷേപണത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.

ജൂൺ മാസത്തിലെ പരീക്ഷണത്തിനിടെ സ്റ്റാർഷിപ്പിൻ്റെ മുകളിലെ ഭാഗമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. പൂർണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഓർബിറ്റൽ ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണെന്നും മസ്‌ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. വിമാനങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്‌പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഷീൽഡ് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ ഒമ്പത് മാസമെടുത്തു എന്നും മസ്‌ക് പറഞ്ഞിരുന്നു.

മസ്‌കിൻ്റെ സ്വപ്‌നം

ഭൂമി വിട്ട് ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും മനുഷ്യൻ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുക എന്ന മസ്‌കിൻ്റെ സ്വപ്‌നത്തിന് ജീവൻ നല്‍കുന്നതാണ് ഈ പരീക്ഷണ വിജയം. ഏകദേശം 20 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ചൊവ്വയില്‍ പത്തു ലക്ഷം മനുഷ്യരെ പാര്‍പ്പിക്കാനാണ് മസ്‌ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി പ്രത്യേക വീടുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനും മസ്‌ക് പദ്ധതിയിടുന്നു.

ബഹിരാകാശ വിക്ഷപണങ്ങൾ

2027 മധ്യത്തോടെയാണ് 'ആർട്ടെമിസ് III' ദൗത്യം വിക്ഷേപണത്തിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ദൗത്യത്തിന് വർഷങ്ങൾ കാലതാമസം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് നാസയുടെ വിലയിരുത്തൽ. "രണ്ടാം ബഹിരാകാശ മത്സരത്തിൽ" അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും വിജയിക്കുമെന്നാണ് നാസയുടെ ആക്‌ടിങ്ങ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഷോൺ ഡഫി പറഞ്ഞത്. "മുൻകാലങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു, ഭാവിയിലും നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്ത് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് തുടരും," ഷോൺ ഡഫി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ചൈനയ്ക്ക് പര്യവേക്ഷണം ആദ്യം വിജയിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന വാദം നാസ തള്ളിക്കളയുന്നു.

സൂപ്പർ-കൂൾഡ് പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർഷിപ്പിന് ഭ്രമണപഥത്തിൽ വച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്‌പേസ് എക്‌സിൻ്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പ്. എലോൺ മസ്‌കിൻ്റെ സ്റ്റാർഷിപ്പിന് ചാന്ദ്ര പദ്ധതികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന സംശയത്തിന് ഇതോടെ തിരശീല വീണിരിക്കുകയാണ്.

ALSO READ: ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി-സെൻസർ ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു: പിന്നിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്

TAGGED:

SPACEX STARSHIP
MEGAROCKET
ELON MUSK
SPACE EXPLORATION
SPACE X TEST FLIGHT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.