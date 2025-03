ETV Bharat / technology

ബഹിരാകാശത്ത് കൂൺ കൃഷിക്കൊരുങ്ങി സ്‌പേസ്‌ എക്‌സിന്‍റെ അടുത്ത ദൗത്യം: ധ്രുവഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള ഫ്രാം2 ദൗത്യം നാളെ വിക്ഷേപിക്കും - SPACEX FRAM2 MISSION

The Fram2 mission will send humans into polar orbit for the first time ( Image credit: SpaceX )