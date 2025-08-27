ETV Bharat / technology

സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ പത്താം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയം: സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്‌തു - STARSHIP TENTH TEST FLIGHT

സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ പത്താം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയം. ദക്ഷിണ ടെക്‌സസിലെ സ്റ്റോർബേസിൽ വച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം.

SpaceX's Starship rocket lifts off from Starbase, Texas, as seen from South Padre Island on August 26, 2025, for its tenth test flight. (AFP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 2:05 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും മനുഷ്യനെ അയക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്‌പേസ് എക്‌സ് നിർമിക്കുന്ന മെഗാ റോക്കറ്റായ സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ പത്താം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയം. തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾ സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ദക്ഷിണ ടെക്‌സസിലെ സ്റ്റോർബേസിൽ നടന്ന പത്താം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ മസ്‌കിന്‍റെ സ്റ്റാർഷിപ്പിന് കഴിഞ്ഞത്.

ഇതുവരെ നിർമിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ശക്തമായതും ആണ് സ്റ്റാർഷിപ്പ് റോക്കറ്റ്. ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നാസയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് ഇത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. വിക്ഷേപണത്തിന് മിനിറ്റുകൾക്കകം സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ സൂപ്പർ ഹെവി ബൂസ്റ്റർ ഗൾഫ്‌ ഓഫ്‌ മെക്‌സിക്കോയിൽ വിജയകരമായി ലാൻഡ് ചെയ്‌തതായി ഏജൻസി ഫ്രാൻസ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. മുകൾ ഭാഗത്തെ എട്ട് ഡമ്മി സാറ്റലൈറ്റുകൾ ആദ്യമായി വിക്ഷേപിച്ചു.

ഇതിൽ ഓരോ ഡമ്മി സാറ്റലൈറ്റുകളുടെയും റോബോട്ടിക് സംവിധാനത്തിന്‍റെ തത്സമയ കാഴ്‌ചകൾ ഓൺബോർഡ് ക്യാമറകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്‌തു. സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ ദുർബലതകൾ എവിടെയൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഇലോൺ മസ്‌ക് പറഞ്ഞു. സ്‌പേസ് എക്‌സ് ടീമിനെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.

ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ സ്റ്റാർഷിപ്പ് നിർണായകം: സ്റ്റാർഷിപ്പ് വിജയം കണ്ടാൽ ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ ഇത് വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കും. മനുഷ്യരെയും ചരക്കുകളെയും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുന്നതിനുതകുന്ന പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റാണ് ഇത്.

നേരിട്ടത് നിരവധി തിരിച്ചടികൾ: സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്നും, മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്നും നേരത്തെ പരീക്ഷണം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പത്താം പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. സ്റ്റാർഷിപ്പിന്‍റെ നിരവധി പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

മെയ്‌ 28നാണ് സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് റോക്കറ്റിന്‍റെ ഒമ്പതാമത്തെ വിക്ഷേപണം പരാജയപ്പെട്ടത്. ഒമ്പതാം പറക്കലിൽ സ്റ്റാർഷിപ്പ് തകരുകയായിരുന്നു. ടെക്‌സാസില്‍ നിന്നും പറന്നുയര്‍ന്ന് 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം റോക്കറ്റുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ഒടുക്കം ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ പതിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനവരിയിലും മാര്‍ച്ചിലും നടന്ന രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങളും പരാജയമായിരുന്നു. ജനുവരിയില്‍ നടന്നത് ഏഴാം സ്റ്റാര്‍ഷിപ്പ് വിക്ഷേപണവും മാര്‍ച്ചില്‍ നടന്നത് എട്ടാമത്തേതുമായിരുന്നു.

പത്താമത്തെ പരീക്ഷണ പറക്കലിന് തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റാർഷിപ്പ് പ്രോട്ടോടൈപ്പും അടുത്തിടെ ഫയർ ടെസ്റ്റിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. സ്‌പേസ്‌എക്‌സിന്‍റെ ടെക്‌സസിലെ സ്റ്റാർബേസ് കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. എഞ്ചിൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫയർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഷിപ്പ് 36 പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്.

തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സ്റ്റാർഷിപ്പ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് സ്‌പേസ്‌എക്‌സ് കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. ഫാൽക്കൺ റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ ഓരോ പരാജയങ്ങളിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ കമാൻഡിങ് ലീഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രാമവീഥികളിലൂടെ പൊന്നോണ വരവറിയിച്ച് ഓണപ്പൊട്ടന്‍; ഇനി പത്തുനാള്‍ ഉത്സവലഹരി

ഷൈമയുടെ പോരാട്ടത്തിന് ഫലം കാണുന്നു;വരുന്നൂ കോഴിക്കോട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ ഡോഗ് പാര്‍ക്ക്

നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും: ആഗോള വിപണി പിടിക്കാൻ മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ; ഇ-വിറ്റാര ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി

"ആർപ്പോ.. ഇർറോ..", വര്‍ണാഭമായ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്‌ക്ക് കൊടിയേറി; ഇനി ഓണം വൈബ്

