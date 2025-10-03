അഞ്ച് ജിബിയിൽ കൂടുതൽ സ്നാപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ? പണം നൽകേണ്ടി വരും; സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനുമായി സ്നാപ്ചാറ്റ്
മെമ്മറീസ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സേവ് ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക. സ്നാപ്ചാറ്റിന്റെ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനുകളും വിലയും ചുവടെ നൽകുന്നു.
Published : October 3, 2025 at 7:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്നാപ്ചാറ്റിന്റെ മെമ്മറീസ് ഫീച്ചറിൽ 5 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ സ്നാപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കും. മെമ്മറീസ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സേവ് ചെയ്ത ഉപയോക്താക്കളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക. ഇതിനകം 5 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സേവ് ചെയ്തവർ ഇത് തുടരണമെങ്കിൽ പണം നൽകണമെന്നാണ് സ്നാപ്ചാറ്റ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, സ്നാപ്ചാറ്റ് മെമ്മറിയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 5 ജിബി വരെ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും സൗജന്യമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. 5 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ സ്നാപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പണമടച്ച് സ്നാപ്ചാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാൻ വാങ്ങേണ്ടിവരും. എത്ര ജിബിയുടെ കണ്ടന്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നതിനനുസരിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
സ്നാപ്ചാറ്റിന്റെ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് പ്ലാൻ: വില
ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്നാപ്ചാറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനുകളും വിലയും ചുവടെ നൽകുന്നു.
- 100GB സ്റ്റോറേജ്: പ്രതിമാസം $1.99 (ഏകദേശം 165 രൂപ)
- സ്നാപ്ചാറ്റ് പ്ലസിൽ 250GB സ്റ്റോറേജ്: പ്രതിമാസം $3.99 (ഏകദേശം 330 രൂപ)
- സ്നാപ്ചാറ്റ് പ്ലാറ്റിനത്തിൽ 5TB സ്റ്റോറേജ്: $15.99 (ഏകദേശം 1,400 രൂപ)
5 ജിബിയിൽ അധികം കണ്ടന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സ്നാപ്ചാറ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി കണ്ടന്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഈ കാലയളവിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ സ്നാപ്പുകളും വീഡിയോകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ, മെമ്മറിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് പണമടച്ചുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് മാറുകയോ ചെയ്യാം.
Snapchat will begin charging $1.99–$15.99/month for Memories storage once users pass the 5GB limit.— Social Crew (@socialcrew0) October 2, 2025
Those who don’t pay will have their newest Snaps deleted, while their oldest ones are kept. pic.twitter.com/dLRhuoBpDR
പണമടയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?
സ്നാപ്ചാറ്റിന്റെ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, മെമ്മറീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നേരിട്ട് സ്നാപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
സ്റ്റെപ്പ് 1: സ്നാപ്ചാറ്റ് തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: ഫോട്ടോസ് ഐക്കണിൽ നിന്ന് മെമ്മറീസിലേക്ക് പോവുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്നാപ് അമർത്തിപ്പിടിച്ച് "Export" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലോ സേവ് ചെയ്യാം.
സ്നാപ്ചാറ്റിലെ മെമ്മറീസ് ഫീച്ചർ:
2016ലാണ് സ്നാപ്ചാറ്റ് മെമ്മറീസ് ഫീച്ചർ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 1 ട്രില്യണിലധികം മെമ്മറീസാണ് ഉപയോക്താക്കൾ സംരക്ഷിച്ചത്. പിന്നീട് ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ആൽബം പോലെയാവുകയായിരുന്നു. ഈ ഫീച്ചർ വരുന്നതിന് മുൻപ് സുഹൃത്തുമായി പങ്കിട്ട ഒരു സ്നാപ്പ് ഒറ്റത്തവണ കണ്ടതിനുശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകുമായിരുന്നു. അതേസമയം ഇത് സ്റ്റോറിയിൽ ചേർത്താൽ, ഡിലീറ്റാക്കിയില്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ വരെ ദൃശ്യമായിരുന്നു.
