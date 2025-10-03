ETV Bharat / technology

അഞ്ച് ജിബിയിൽ കൂടുതൽ സ്‌നാപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ? പണം നൽകേണ്ടി വരും; സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനുമായി സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ്

മെമ്മറീസ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സേവ് ചെയ്‌ത ഉപയോക്താക്കളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക. സ്‌നാപ്‌ചാറ്റിന്‍റെ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനുകളും വിലയും ചുവടെ നൽകുന്നു.

SNAPCHAT FREE STORAGE LIMIT SNAPCHAT SUBSCRIPTION INDIA SNAPCHAT MEMORIES STORAG സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ്
The Memories feature in Snapchat was introduced in 2016. (Image Creidt: Google Play Store)
ഹൈദരാബാദ്: സ്‌നാപ്‌ചാറ്റിന്‍റെ മെമ്മറീസ് ഫീച്ചറിൽ 5 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ സ്‌നാപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി മുതൽ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിരക്ക് ഈടാക്കും. മെമ്മറീസ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമായ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സേവ് ചെയ്‌ത ഉപയോക്താക്കളെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുക. ഇതിനകം 5 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സേവ് ചെയ്‌തവർ ഇത് തുടരണമെങ്കിൽ പണം നൽകണമെന്നാണ് സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് മെമ്മറിയിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 5 ജിബി വരെ വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും സൗജന്യമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. 5 ജിബിയിൽ കൂടുതൽ സ്‌നാപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പണമടച്ച് സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് പ്ലാൻ വാങ്ങേണ്ടിവരും. എത്ര ജിബിയുടെ കണ്ടന്‍റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നതിനനുസരിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

സ്‌നാപ്‌ചാറ്റിന്‍റെ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് പ്ലാൻ: വില
ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനുകളും വിലയും ചുവടെ നൽകുന്നു.

  • 100GB സ്റ്റോറേജ്: പ്രതിമാസം $1.99 (ഏകദേശം 165 രൂപ)
  • സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് പ്ലസിൽ 250GB സ്റ്റോറേജ്: പ്രതിമാസം $3.99 (ഏകദേശം 330 രൂപ)
  • സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് പ്ലാറ്റിനത്തിൽ 5TB സ്റ്റോറേജ്: $15.99 (ഏകദേശം 1,400 രൂപ)

5 ജിബിയിൽ അധികം കണ്ടന്‍റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി കണ്ടന്‍റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഈ കാലയളവിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ സ്‌നാപ്പുകളും വീഡിയോകളും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ, മെമ്മറിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് പണമടച്ചുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് മാറുകയോ ചെയ്യാം.

പണമടയ്ക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യണം?
സ്‌നാപ്‌ചാറ്റിന്‍റെ സ്റ്റോറേജ് പ്ലാനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ താത്‌പര്യമില്ലെങ്കിൽ, മെമ്മറീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നേരിട്ട് സ്‌നാപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനായുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

സ്റ്റെപ്പ് 1: സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് തുറക്കുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: ഫോട്ടോസ് ഐക്കണിൽ നിന്ന് മെമ്മറീസിലേക്ക് പോവുക.

സ്റ്റെപ്പ് 3: നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്‌നാപ് അമർത്തിപ്പിടിച്ച് "Export" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സ്റ്റെപ്പ് 4: ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിലോ സേവ് ചെയ്യാം.

സ്‌നാപ്‌ചാറ്റിലെ മെമ്മറീസ് ഫീച്ചർ:

2016ലാണ് സ്‌നാപ്‌ചാറ്റ് മെമ്മറീസ് ഫീച്ചർ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 1 ട്രില്യണിലധികം മെമ്മറീസാണ് ഉപയോക്താക്കൾ സംരക്ഷിച്ചത്. പിന്നീട് ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ആൽബം പോലെയാവുകയായിരുന്നു. ഈ ഫീച്ചർ വരുന്നതിന് മുൻപ് സുഹൃത്തുമായി പങ്കിട്ട ഒരു സ്‌നാപ്പ് ഒറ്റത്തവണ കണ്ടതിനുശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാകുമായിരുന്നു. അതേസമയം ഇത് സ്റ്റോറിയിൽ ചേർത്താൽ, ഡിലീറ്റാക്കിയില്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂർ വരെ ദൃശ്യമായിരുന്നു.

