"പത്ത് ലക്ഷം തലച്ചോറുകളിൽ പത്ത് ലക്ഷം വാങ്മയ ചിത്രങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന ബഹുജന മാധ്യമമാണ് റേഡിയോ" വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേർണലിലെ കോളമിസ്റ്റും എൻബിസി ന്യൂസ്, എബിസി ന്യൂസ് പ്രവർത്തകയുമായ പെഗ്ഗി നൂനാൻ റേഡിയോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ബഹുജന മാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനം നേടിയ മാധ്യമമാണ് റേഡിയോ. പല ചിന്തകൾക്കും പല വിപ്ലവങ്ങൾക്കും തിരി കൊളുത്തിയ മാധ്യമമാണ് റോഡിയോ. ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 20) ദേശീയ റേഡിയോ ദിനമാണ്. ഇന്ത്യയെ പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് നയിക്കുവാനായി റേഡിയോ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല. അറിയാം ഈ ദിനത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി.
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മാർക്കോണി ആദ്യമായി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം എത്താൻ വീണ്ടും കാലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ശബ്ദ മാധ്യമം എന്നതു കൊണ്ടു തന്നെ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്തവർക്കും കാഴ്ച പരിമിതർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്ന മാധ്യമമായിരുന്നു റേഡിയോ. വിനോദോപാധി എന്നതിലുപരി പഠന മെറ്റീരിയലായും റേഡിയോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.
റേഡിയോ ചരിത്രം
1922-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് 1923 ജൂണിൽ ബോംബെ പ്രസിഡൻസി റേഡിയോ ക്ലബ്ബുകളുടെ പരിപാടികൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തതോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. 1927 ജൂലൈ 23-ന് ഒരു കരാർ പ്രകാരം, സ്വകാര്യ ഇന്ത്യൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് (ഐബിസി) രണ്ട് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. 1927 ജൂലൈ 23-ന് ആരംഭിച്ച ബോംബെ സ്റ്റേഷനും അതേ വർഷം ഓഗസ്റ്റ്
പ്രക്ഷേപണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും 1930 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് (ഐഎസ്ബിഎസ്) ആരംഭിച്ചു. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് 1932 മെയ് മുതൽ സ്ഥിരമാകുകയും 1936 ജൂൺ 8-ന് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു.
1957-ൽ ഔദ്യോഗിക നാമം ആകാശവാണി എന്നാക്കി പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമ മേഖലകളിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നതും, ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതുമായ മാധ്യമവും അതോടെ റേഡിയോ ആയി മാറുകയായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയിൽ ആറ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡൽഹി, ബോംബെ, കൽക്കട്ട, മദ്രാസ്, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, ലഖ്നൗ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു സ്റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഇന്ത്യക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷം രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ റേഡിയോ നിലയം വിജയവാഡ നിലയം ആണെന്ന് രേഖകൾ പറയുന്നു. അതിനുമുൻപ് തെലുങ്കു പരിപാടികൾ മദ്രാസ് നിലയത്തിൽ നിന്നു സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 1977 ജൂലൈ 23-ന് മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് എഫ്എം പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നത്.
ഛായ മാറുന്ന റേഡിയോ സംസ്കാരം
റേഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ടെലിവിഷനും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ജനമനസ് കീഴടക്കിയെങ്കിലും ശബ്ദ മാധ്യമത്തെ പാടേ കൈവിടാൻ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ് വന്നില്ല. ആയതിനാൽ റേഡിയോയുടെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി. പുതിയ കാല ശബ്ദ മാധ്യമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെയാണ്. ശബ്ദത്തിലൂടെ വീണ്ടും വിനോദം എന്ന കാഴ്ച്ചപ്പാട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന സംസ്കാരത്തിന് വഴിവച്ചു. ഐ പാഡിൽ നിന്നും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പദം ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐ പാഡിൽ നിന്നും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓൺലൈൻ യുഗത്തിൽ റേഡിയോ സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
