കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; സാംസങ്ങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ് 25 എഫ്ഇ 5 ജി ഇനി വിപണിയിൽ, സവിശേഷതകളറിയാം - SAMSUNG GALAXY S25 FE LAUNCH

അറിയാം സാംസങ്ങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ് 25 എഫ്ഇ 5 ജിയുടെ സവിശേഷതകളും വിലയും...

SAMSUNG GALAXY S25 FE (x@samsung)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 5:07 PM IST

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എ സീരീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എസ് 25 എഫ്ഇ 5 ജി സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു. പുത്തൻ എഐ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പുതിയ ഫോണ്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സാംസങ്ങിൻ്റെ മറ്റ് ഗാലക്‌സി സീരീസുകളെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള അഫോർഡബിള്‍ പ്രൈസ് ഫോണിനെ ജനപ്രിയമാക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

192 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരമുള്ളത്. അതിനാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 7.5 എംഎം കനത്തിലുള്ള എ സീരീസിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്‌മാർട്ട് ഫോണാണ് ഇത്. ഏറ്റവും പുതിയ വൺ യുഐ 8 അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, ഗാലക്‌സി എഐ സവിശേഷതകൾ, പരിഷ്‌കരിച്ച ഡിസൈൻ എന്നിവ ഗാലക്‌സി എസ് 25നെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നു.

സാംസങ്ങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ് 25 എഫ്ഇ 5 ജി സ്‌മാർട്ട് ഫോൺ (https://www.samsung.com)

സാംസങ് ഗാലക്‌സി എസ് 25 എഫ്ഇ 5 ജി മൊബൈലിൽ 6.7 ഇഞ്ച് ഡൈനാമിക് അമോലെഡ് 2x ഡിസ്‌പ്ലേയുണ്ട്. ഇത് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1900nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും വിഷൻ ബൂസ്റ്ററും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. അലുമിനിയം ഫ്രെയിമുള്ള മാറ്റ്-ഗ്ലാസാണ് മൊബൈലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത.

എക്‌സിനോസ് 2400 ചിപ്പ്സെറ്റിൽ 8 ജിബി RAM, 512 ജിബി വരെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എന്നിവയാണ് സാംസങ്ങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്‌ 25 എഫ്ഇ 5ജി യുടെ സവിശേഷതകൾ. 50 MP പ്രധാന ക്യാമറ, 12 MP അൾട്രാ വൈഡ്, 8 MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ലിക്വിഡ് തെർമലിനൊപ്പം വലിയ വേപ്പർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഫോണ്‍ ചൂടാകില്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിക്കുന്നു. നൗ ബാർ, നൗ ബ്രീഫ്, സർക്കിൾ ടു സെർച്ച് ഗെയിംപ്ലേ, ജെമിനി ലൈവ്, ഓഡിയോ ഇറേസർ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺ യുഐ 8-ലാണ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സാംസങ് ഗാലക്‌സിയുടെ എസ് 25 എഫ്ഇ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയും മികച്ചതാണ്. 45W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 4900mAh ബാറ്ററിയാണ് ഗാലക്‌സി എസ്25 എഫ്ഇ 5ജിയ്ക്കുള്ളത്. നേവി, ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുക.

