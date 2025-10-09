ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടാൽ നിറം മാറുന്ന ഫോൺ! കറുപ്പ് ചുവപ്പാവും: 'ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്' തീമിൽ പുതിയ റിയൽമി 15 പ്രോ
ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് തീമിൽ റിയൽമി 15 പ്രോയുടെ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി. ഈ ഫോൺ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ബാക്ക് പാനലിലെ കറുപ്പ് നിറം മാറി ചുവപ്പാവും.
Published : October 9, 2025 at 3:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ജൂലൈ 24നാണ് റിയൽമി 15 പ്രോ 5G ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റ്, 7000 mAh ടൈറ്റാൻ ബാറ്ററി, 80 വാട്ട് സൂപ്പർവൂക് ചാർജിങ് എന്നിവയായിരുന്നു ഇതിലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. ലോഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ട് മാസത്തിനിപ്പുറം കമ്പനി റിയൽമി 15 പ്രോ 5Gയുടെ സ്പെഷ്യൽ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വേരിയന്റ് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഏറ്റവും മികച്ച ടിവി സീരിസുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എച്ച്ബിഒയുടെ 'ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്' തീമിലാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്.
എച്ച്ബിഒയിൽ എട്ട് സീസണുകളായി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത സീരീസാണ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്. അതിലെ കഥയും ഐക്കണിക് കഥാപാത്രങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആരാധകർക്കായാണ് ഈ തീമിൽ തന്നെ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.
റിയൽമി 15 പ്രോ 5G ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സമാനമായ സവിശേഷതകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും തന്നെയാണ് പുതിയ വേരിയന്റിലുമുള്ളത്. എന്നാൽ തീമും ഡിസൈനും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് സീരീസിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് നാനോ-എൻഗ്രേവ്ഡ് മോട്ടിഫുകളും കസ്റ്റം യൂസർ ഇന്റർഫേസ് (യുഐ) തീമുകളും ഉൾപ്പെടെ കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നത്.
ബ്ലാക്ക്, ഗോൾഡൻ നിറത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലിങാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ഐലൻഡിൽ കൊത്തിയെടുത്ത 3D ഡ്രാഗൺ ക്ലോ ബോർഡറും കൊത്തിയെടുത്ത മോട്ടിഫുകളും ഇതിലുണ്ട്. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലെൻസുകളിലും ഓരോന്നിന് ചുറ്റും അലങ്കാര ലെൻസ് വളയങ്ങളുണ്ട്. ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് താഴെയായി ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിലെ ഹൗസ് ടാർഗേറിയന്റെ മൂന്ന് തലയുള്ള ഡ്രാഗ ചിഹ്നം ഗോൾഡൻ കളറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിറം മാറ്റുന്ന ലെതർ ബാക്ക് പാനലും ഇതിൽ ഉണ്ട്.
ഫോണിന് നിറം മാറുന്ന ബാക്ക് പാനലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കറുത്ത നിറമാണെങ്കിലും 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അതിൽ കൂടുതലോ താപനിലയിലുള്ള ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇത് തീജ്വാലയുടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. GOTയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട സ്റ്റാക്ക് "ഐസ്" UI തീം അല്ലെങ്കിൽ തീക്ഷ്ണമായ നിറങ്ങളുള്ള ടാർഗേറിയൻ "ഡ്രാഗൺഫയർ" UI തീം എന്നിവ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. കസ്റ്റമൈസേഷനായി ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് വാൾപേപ്പറുകളും ഐക്കണുകളും ലഭിക്കും.
റിയൽമി 15 പ്രോ 5G ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. റിയൽമി 15 പ്രോ 5G ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷന്റെ 12 ജിബി + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിലുള്ള മോഡലിന് 44,999 രൂപയാണ് വില. യോഗ്യമായ ബാങ്ക് കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്ക് 3,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഇതിന് ശേഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 41,999 രൂപയ്ക്ക് ഫോൺ വാങ്ങാം.
ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ഈ ഫോൺ വിൽക്കുക. അയൺ ത്രോൺ ഫോൺ സ്റ്റാൻഡ്, കിങ്സ് ഹാൻഡ് പിൻ, വെസ്റ്റെറോസിന്റെ മിനിയേച്ചർ പതിപ്പ്, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റിക്കറുകൾ, പോസ്റ്റ്കാർഡുകൾ, ആക്സസറികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പാക്കേജിങിലാണ് ഫോൺ ലഭ്യമാവുക.
റിയൽമി 15 പ്രോ 5G ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സമാനമായ സവിശേഷതകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും തന്നെയാണുള്ളത്. ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ) പിന്തുണയോടെ വരുന്ന ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 6.0 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 2,500Hz വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 6500 nits വരെ ലോക്കൽ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 2,800×1,280 പിക്സൽ, 6.8 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED സ്ക്രീൻ ഇതിനുണ്ട്. മുകളിൽ കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണവുമുണ്ട്.
12GB വരെ LPDDR4x റാമും 512GB വരെ UFS 3.1 ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 SoC ചിപ്സെറ്റാണ് റിയൽമി 15 പ്രോയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 50 എംപി സോണി IMX896 പ്രൈമറി പിൻ ക്യാമറ, 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസ്, 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം.
5G, 4G, വൈ-ഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റികളെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറും ഫോണിലുണ്ട്. പൊടി, ജലം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP66+IP68+IP69 റേറ്റിങ് ലഭിക്കും. 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിനുള്ളത്.
