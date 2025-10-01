ഇഎംഐ അടച്ചില്ലെങ്കില് ഫോണിന് ലോക്ക് വീഴും? യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ്? പ്രതികരിച്ച് ആര്ബിഐ ഗവര്ണര്
ഇഎംഐ പ്രകാരം ഓണ്ലൈനായി വാങ്ങിയ ഫോണുകളുടെ പ്രതിമാസ അടവ് മുടങ്ങിയാലോ, അടച്ചില്ലെങ്കിലോ ഭാവിയില് ആ ഫോണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഫോണ് നിര്മാണ കമ്പനി ലോക്കിങ് സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തും.
Published : October 1, 2025 at 3:10 PM IST
മുംബൈ: രാജ്യത്ത് ഇക്കാലത്ത് വര്ധിച്ചുവരുന്ന ഒന്നാണ് ഡിജിറ്റല് പണമിടപാട്. ചെറിയ കടകളില് മുതല് ഓണ്ലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരെയുള്ള പണമിടപാടുകള്ക്ക് യുപിഐ സംവിധാനമാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഗൂഗിള് പേ, ഫോണ്പേ, പേടിഎം ഉള്പ്പെടെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. വര്ഷം തോറും രാജ്യത്ത് യുപിഐ പണമിടപാടുകള് വര്ധിച്ചു വരികയാണ്.
2025 സാമ്പത്തിക വര്ഷം മാത്രം രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റല് പേയ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെയുള്ള ലാഭത്തില് 42 ശതമാനം വര്ധനയുണ്ടായെന്ന് നാഷണല് പേയ്മെന്റ്സ് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ(എന്പിസിഐ) വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 1,552 കോടി രൂപയാണ് ലാഭമുണ്ടാക്കിയതെന്നും കണക്കുകള് പറയുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ യുപിഐ പണമിടപാടുകള്ക്ക് പ്രത്യേക ചാര്ജ് ഏര്പ്പെടുത്തുമെന്ന തരത്തില് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അതായത് ഓരോ ഇടപാടിനും നിശ്ചിത ഫീസ് പ്രത്യേകം ഈടാക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം.
എന്നാല്, ഇക്കാര്യത്തില് വ്യക്തത വരുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര. യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ നിര്ദേശമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. യുപിഐ ഇടപാടുകളിൽ ചാർജ് ഈടാക്കാൻ നിർദേശമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു നിർദേശവുമില്ലെന്നായിരുന്നു മല്ഹോത്രയുടെ പ്രതികരണം. യുപിഐ ഇടപാടുകള് വര്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇഎംഐ അടച്ചില്ലെങ്കില് ഫോണിന് ലോക്ക് വീഴും?
ഇഎംഐ പേയ്മെൻ്റുകളിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ക്രെഡിറ്റിൽ വാങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ റിമോട്ട് വഴി ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വായ്പാദാതാക്കളെ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം കേന്ദ്ര ബാങ്ക് പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു. അതായത് ഇഎംഐ പ്രകാരം ഓണ്ലൈനായി വാങ്ങിയ ഫോണുകളുടെ പ്രതിമാസ അടവ് മുടങ്ങിയാലോ, അടച്ചില്ലെങ്കിലോ ഭാവിയില് ആ ഫോണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഫോണ് നിര്മാണ കമ്പനി ലോക്കിങ് സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തും.
ഫോണുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കിങ് സംബന്ധിച്ച ഗുണദോഷങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ആർബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ എം രാജേശ്വര റാവു കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കിങ് പരിശോധനയിലാണ്. ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളും ആവശ്യകതകളും, ഡാറ്റ സ്വകാര്യതയും, കമ്പനികളുടെ ആവശ്യകതകളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനാല് ഇരുവശത്തും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. അതിനാൽ, ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുകയാണ്, പിന്നീട് ഒരു അഭിപ്രായം എടുക്കും," റാവു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, രാജ്യത്ത് പണപ്പെരുപ്പം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്നും ഇത് പണലഭ്യതയ്ക്ക് ഇടം നൽകുമെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന ജിഡിപി വളർച്ചാ പാത തുടരുമെന്നും സ്വകാര്യ മൂലധന ചെലവ് വർധിക്കുമെന്നും മൽഹോത്ര ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിലെ മികച്ച സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ആർബിഐ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ജിഡിപി വളർച്ചാ പ്രവചനം നേരത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്ന 6.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 6.8 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Also Read: വായ്പ എടുത്തവർക്ക് ആശ്വാസം, പലിശ കൂടില്ല; മാറ്റമില്ലാതെ റിപ്പോ നിരക്ക്