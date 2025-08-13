ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യയുടെ 25-ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കി. ഹോണ്ട ആക്ടിവ 110, ഹോണ്ട ആക്ടിവ 125, ഹോണ്ട SP125 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ മോഡലുകളുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ എല്ലാ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ & സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പുകളില് ലഭ്യമാകും. 2019 നവംബർ 14 ന് ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയ ഹോണ്ട SP125, ഏറ്റവും വിജയകരമായ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരുന്നു. 2001ലാണ് ഹോണ്ട ആക്ടിവ ആദ്യമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ജനപ്രീതി നേടുകയും ചെയ്തു.
പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം
- പുതിയ മോഡലുകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫീച്ചറുകളിൽ ഒന്നാണ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പ്.
- 4.2 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേ
- ഡബിൾ ലിഡ് എസ്റ്റേണൽ ഫ്യൂവൽ ഫിൽ
- യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട്
- സൈഡ്-സ്റ്റാൻഡ് എഞ്ചിൻ കട്ട്-ഓഫ്
- കമ്പൈൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (സിബിഎസ്)
- ട്യൂബ്ലെസ് ടയറുകൾ
ഏതെല്ലാം നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
ആക്ടിവ 110 ആനിവേഴ്സറി എഡിഷനിൽ കഫേ-ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് നിറങ്ങളിലുള്ള സീറ്റാണ് ഉള്ളത്. ഇന്നർ പാനൽ ഫിനിഷുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ആക്ടിവ 125 ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ കറുത്ത സീറ്റിലും ഇന്നർ പാനൽ ഫിനിഷിലുമാണ് ലഭ്യമാകുക. ഹോണ്ട SP125 ആനിവേഴ്സറി എഡിഷനിൽ പുതുക്കിയ ബോഡി ഗ്രാഫിക്സ്, ഇന്ധന ടാങ്കിൽ '25 വർഷത്തെ' ലോഗോ, പൈറൈറ്റ് മെറ്റാലിക് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
എഞ്ചിൻ
ആക്ടിവ 110 & ആക്ടിവ 125 എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 109.51 സിസി & 123.92 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ PGM-Fi OBD2B-കംപ്ലിയിൻ്റ് എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് (V-മാറ്റിക്) ഗിയർബോക്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആക്ടിവ 125ൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ചും ഡ്രൈ-ടൈപ്പ് ഗിയർബോക്സാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹോണ്ട SP125 ന് 23.94 സിസിയും എഞ്ചിൻ 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
|മോഡൽ
|വില
|ഹോണ്ട ആക്ടിവ 110 25-ഇയർ ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ
92,565 രൂപ
|ഹോണ്ട ആക്ടിവ 125 25-ഇയർ ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ
|97,270 രൂപ
|ഹോണ്ട SP125 25-ഇയർ ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ
|1,02,516 രൂപ
താല്പപര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഹോണ്ടയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ഡീലർഷിപ്പുകൾ നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ചോ ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
Also Read: പവര്ഫുള് എഞ്ചിനുമായി വിപണി കീഴടക്കാൻ കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക്; അറിയാം സവിശേഷതകളും വിലയും