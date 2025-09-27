രാജ്യം മുഴുവൻ ബിഎസ്എന്എല് 4ജി വിപ്ലവ കുതിപ്പിൽ; എന്തുകൊണ്ട് 'സ്വദേശി' നെറ്റ്വർക്ക് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു?
ബിഎസ്എന്എല് 'സ്വദേശി' 4ജി നെറ്റ്വര്ക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി. സ്വന്തം ടെലികോം സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള മികച്ച അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇനി ഇന്ത്യയും.
Published : September 27, 2025 at 7:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇനി മുതൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ബിഎസ്എൻഎൽ 4ജി നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യമാകും. ഒഡീഷയിലെ ജാർസുഗുഡയിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തദ്ദേശീയ 4G നെറ്റ്വർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇതോടെ സ്വന്തമായി ടെലികോം സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള മികച്ച അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറി.
സ്വന്തമായി ടെലികോം ഉത്പന്നങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുകയും നിർമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലബ്ബിൽ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി അംഗമാണ്. ഭാരത് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (ബിഎസ്എൻഎൽ) രജത ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ചത്.
97,500 ലധികം മൊബൈൽ 4G ടവറുകള് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. ഏകദേശം 37000 കോട് ചെലവിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വികസിപ്പിച്ചത്. 26,700 ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നേട്ടം ലഭിക്കും. ഈ ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിത നെറ്റ്വർക്ക് വിപുലീകരിക്കാവുന്നതും പൂർണമായും 5G യിലേക്കും 6G യിലേക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
"ആശ്രിതത്വത്തിൽ നിന്ന് നേതൃത്വത്തിലേക്ക്"
ബിഎസ്എൻഎൽ കാരണമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ആഗോള ടെലികോം നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത്. ഒരുകാലത്ത് അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്ന അതിർത്തി ജില്ലകൾക്കും വിദൂര ഗ്രാമങ്ങൾക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രയോജനം ലഭിക്കും. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി സുരക്ഷിതമായ തദ്ദേശീയ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ സൈനികർക്കും കഴിയും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ലോകത്ത് 2G, 3G, 4G എന്നിവ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നിലായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച തമാശകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഇന്ന്, BSNL ഒരു സ്വദേശി 4G സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അഭിമാനകരമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൻ്റെ വലിയ നേട്ടമാണിതെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ പറഞ്ഞു. "ഈ ലോഞ്ചോടെ, ടെലികോം ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി, നേരത്തെ ഇന്ത്യയെ ഒരു സേവന രാഷ്ട്രമായും ഉപഭോക്തൃ രാഷ്ട്രമായും ആണ് ലോകം കണ്ടിരുന്നത്, എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഉത്പാദക രാഷ്ട്രമായും സംരംഭകത്വത്തിൻ്റെയും കയറ്റുമതിയുടെയും കേന്ദ്രമായും വളർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും" ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വീഡൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ചൈന, ഫിൻലാൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ മികച്ച തദ്ദേശീയ ടെലികോം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ആ ലീഗിൽ ഇന്ത്യയും ചേരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
20 ലക്ഷം പുതിയ വരിക്കാർ ഉടൻ ഓൺലൈനിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 19,000 സൗരോർജ്ജ ടവറുകളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ ഭാരത് നിധി പിന്തുണയുള്ള സാച്ചുറേഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം 29,000 മുതൽ 30,000 ഗ്രാമങ്ങൾ വരെ ബന്ധിപ്പിക്കും. നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനകം തന്നെ പ്രതിദിനം 22 ദശലക്ഷം വരിക്കാരെയും 4 പെറ്റാബൈറ്റ് ഡാറ്റയും വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബിഎസ്എൻഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ ടവറുകളിൽ 18,903 എണ്ണം സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻ ടെലികോം വിന്യാസമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. വൻതോതിൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ഈ മാറ്റം നിർണായകമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിബദ്ധതകളുമായി യോജിപ്പിച്ച് മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികളിലും ഈ മാതൃക ആവർത്തിക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഗ്രാമീണ ശാക്തീകരണം
പതിറ്റാണ്ടുകളായി, ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നഗര കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം ഗ്രാമങ്ങൾ, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ, ദ്വീപുകൾ, സംഘർഷ ബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സേവനം ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു. ഈ വിപുലീകരണത്തോടെ, ആ വിടവ് നികത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
- വിദ്യാഭ്യാസം: ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ ചേരാനും ഡിജിറ്റൽ പഠന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടാനും കഴിയും.
- ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം: വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ടെലിമെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രായോഗിക ഓപ്ഷനാണ്, കുടുംബങ്ങൾക്കും രോഗികൾക്കും യാത്രാ ചെലവുകൾ കൂടാതെ വീഡിയോ കൺസൾട്ടേഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
- കൃഷി: കാലാവസ്ഥ, മണ്ഡി വിലകൾ, സർക്കാർ പരിപാടികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കും.
- സംരംഭകത്വം: യുപിഐ, ഇ-കൊമേഴ്സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ.
സ്വദേശി 4G സ്റ്റാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്?
- തന്ത്രപരമായ സുരക്ഷ: തദ്ദേശീയ ഉപകരണങ്ങൾ ചാരവൃത്തിയുടെയും നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നു.
- വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രതിരോധശേഷി: ആഗോള ടെലികോം വിതരണ ശൃംഖലകൾ ദുർബലമാണ്. സ്വാശ്രയത്വം ഇന്ത്യയെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- സാമ്പത്തിക വളർച്ച: പ്രാദേശിക ഉത്പാദനം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കയറ്റുമതിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.
- ആഗോള നില: എലൈറ്റ് ടെലികോം ക്ലബ്ബിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രാധാന്യം വർധിക്കുന്നു
- സമ്പൂർണ്ണ വളർച്ച: ഗ്രാമീണ കവറേജ് ഡിജിറ്റൽ വിഭജനം കുറയുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
ബിഎസ്എൻഎല്ലിൻ്റെ വളർച്ച
ഈ ഒക്ടോബറിൽ ബിഎസ്എൻഎൽ 25 വർഷം തികയ്ക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളോളം നഷ്ടത്തിലോടിയ കമ്പനി വീണ്ടും ലാഭം നേടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാദങ്ങളിൽ ₹262 കോടിയും ₹280 കോടിയും വരുമാനം വർധിച്ചു. ബിഎസ്എൻഎൽ വരിക്കാരുടെ എണ്ണം 8.7 കോടിയിൽ നിന്ന് 9 കോടിയായി വളർന്നു. 4 ജി ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 0.8 കോടിയിൽ നിന്ന് 2 കോടിയായി ഉയർന്നു.
4G 'സ്വദേശി' സാങ്കേതിക വിദ്യ
സ്വദേശി 4G നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കമ്പനികളുടെയും സംയുക്ത ശ്രമമാണ്. സി-ഡോട്ട് (സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടെലിമാറ്റിക്സ്), കോർ നെറ്റ്വർക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാക്കും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. തേജസ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ - റേഡിയോ ആക്സസ് നെറ്റ്വർക്കും (RAN) ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.
മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും എൻഡ്-ടു-എൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തത്സമയ മാനേജ്മെൻ്റിനായി അതിൻ്റെ CNOPS പ്ലാറ്റ്ഫോം വിന്യസിക്കുന്നതിനും ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് (TCS) ആണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. വിദേശ വിതരണക്കാരെ ആശ്രയിക്കാതെ ഹാർഡ്വെയറും സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എൻഡ്-ടു-എൻഡ് പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ സഹകരണം തെളിയിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ 4G സ്റ്റാക്ക് ഇതിനകം അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയോട് കുറഞ്ഞത് 18 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി ആയിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകള്.
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടൽ: DoT–FIU-IND ധാരണാപത്രം
സൈബർ തട്ടിപ്പിനെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 4G സംരംഭത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു നിർണായക സംരംഭവും സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏകോപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പും (DoT) ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്-ഇന്ത്യയും (FIU-IND) ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ (MoU) ഒപ്പുവച്ചു. ഇതിലൂടെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ കഴിയും. പ്രധാന നേട്ടങ്ങള് ഇവയൊക്കെ.
- തത്സമയ ഡാറ്റ പങ്കിടൽ സാധ്യമാക്കുന്നു
- റദ്ദാക്കിയ മൊബൈൽ നമ്പറുകളുടെ പട്ടിക DoT പങ്കിടും
- സംശയാസ്പദമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പറുകൾ FIU-IND പങ്കിടും.
- തട്ടിപ്പ് അപകടസാധ്യത അനുസരിച്ച് നമ്പറുകളെ തരംതിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് അപകടസാധ്യത സൂചകം (FRI) ഡാറ്റ രണ്ട് ഏജൻസികളും കൈമാറും. DoT യുടെ സഞ്ചാര് സാത്തി, FIU യുടെ ഫിന്നക്സ് 2.0 പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഈ കൈമാറ്റം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഏകദേശം 4.8 ദശലക്ഷം വഞ്ചനാപരമായ ഇടപാടുകൾ തടയപ്പെട്ടതായി ആദ്യകാല ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ 140 കോടി രൂപയെങ്കിലും ലാഭിക്കാനാകും.
ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം 300–400 ദശലക്ഷം 5G ഉപയോക്താക്കളുണ്ടെന്നും 2028 ആകുമ്പോഴേക്കും 770 ദശലക്ഷമായി വളരുമെന്നും പ്രതിമാസം ശരാശരി 27 ജിബി ഡാറ്റ ഉപഭോഗം ഉണ്ടാകുമെന്നും ടെലികോം സെക്രട്ടറി നീരജ് മിത്തൽ പറഞ്ഞു. 6G യിലേക്ക് നാം മുന്നേറുമ്പോൾ തദ്ദേശീയ പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഗോള ടെലികോം മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമെന്നും മിത്തൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
