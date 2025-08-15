ഹൈദരാബാദ്: ആണവോർജ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രാജ്യത്തിന്റെ ആണവോർജ മേഖല അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും 2047 ആകുമ്പോഴേക്കും ആണവോർജ ശേഷി പതിന്മടങ്ങ് വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണെന്നും, ആണവോർജ്ജ പരിഷ്കരണത്തിൽ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ കടന്നുവരവും പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിച്ചു. കാലത്തിനനുസരിച്ച് പരിഷ്കരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും, അത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ ആണവോർജ്ജ മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കായി വാതിലുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നതായും ഇത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ;
"ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ ഭാവി മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട്, ആണവോർജ്ജ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ വലിയ ചുവടുവെയ്പ്പുകൾ നടത്തുകയാണ്. ആണവോർജ്ജ മേഖലയിൽ 10 പുതിയ ആണവ റിയാക്ടറുകൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. 2047-ഓടെ, രാജ്യം 100-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴേക്കും ആണവോർജ്ജ ശേഷി 10 മടങ്ങ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്"
" india is making rapid strides in nuclear energy. by 2047, when we mark 100 years of independence, we aim to increase our nuclear energy capacity more than tenfold. reform is a continuous journey, adapting to the needs of our time. we have opened the doors of nuclear energy to… pic.twitter.com/go1brxnAn2— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 15, 2025
50% ശുദ്ധോർജ്ജമെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി: ലോകം ആഗോളതാപനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുമ്പോൾ, 2030 ഓടെ ഇന്ത്യയിൽ 50 ശതമാനവും ശുദ്ധോർജ്ജം ആക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു രാജ്യം മുന്നോട്ടുപോയത്. എന്നാൽ 2025ൽ തന്നെ ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. ആണവോർജ്ജത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരികൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ആണവോർജ്ജ മേഖലയിലേക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും കൊണ്ടുവരും. എങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള യുറേനിയത്തിന്റെ പുനഃസംസ്കരണത്തിലും പ്ലൂട്ടോണിയം മാലിന്യങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിലും സർക്കാർ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള യുറേനിയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ: സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 76,000 ടൺ യുറേനിയം ഉണ്ട്. 30 വർഷത്തേക്ക് 10,000 മെഗാവാട്ട് ആണവോർജ്ജം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഇത്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ യുറേനിയത്തിന്റെ 25% മാത്രമേ ആഭ്യന്തര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിറവേറ്റുകയുള്ളൂവെന്നും ബാക്കി യുറേനിയം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
India is working on futuristic sectors to power growth and self-reliance.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025
We are going to start a National Deepwater Exploration Mission to harness the potential in this sector.
We will also be increasing our efforts in critical minerals. pic.twitter.com/8QoFDZlCsd
സമുദ്ര മന്ഥൻ
ഇന്ത്യയുടെ 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷവേളയിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ ആഴക്കടൽ പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ സമുദ്ര മന്ഥനെ കുറിച്ചും പരാമർശിച്ചു. കടലിലെ എണ്ണയും, വാതക ശേഖരവും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ദൗത്യം ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് രാജ്യമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ 88 ശതമാനവും ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് പ്രകൃതിവാതക ആവശ്യത്തിന്റെ പകുതിയോളം വരും. ഇതിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ചിലവാകും. സമുദ്ര മന്ഥൻ ദൗത്യത്തിലൂടെ കടലിനടിയിലുള്ള എണ്ണ, വാതക ശേഖരം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
Also Read:
- ഇന്ത്യൻ നിർമിത സെമികണ്ടക്ടർ വർഷാവസാനത്തോടെ വിപണിയിലെത്തും: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി നരേന്ദ്ര മോദി
- ഇനി വെറും കേരളമല്ല, 'ഡിജി കേരളം': സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം; പ്രഖ്യാപനം ഓഗസ്റ്റ് 21ന്
- ഇനി മുതൽ ന്യൂജെൻ '112'; അടിയന്തര സേവനങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരങ്ങള് അറിയാം
- ബഹിരാകാശം മുതല് ക്രിക്കറ്റും ചെസും സിനിമയും വരെ; ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യദിന സ്പെഷ്യല് ഗൂഗിൾ ഡൂഡിൽ