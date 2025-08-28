ന്യൂഡൽഹി: പകർപ്പവകാശ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും തമ്മിലുള്ള ആഗോള പോരാട്ടം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളായ നിക്കി, അസാഹി ഷിംബുൺ എന്നിവരാണ് തങ്ങളുടെ ലേഖനങ്ങൾ അനധികൃതമായി പകർത്തിയതിനും ഉപയോഗിച്ചതിനും എഐ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ പെർപ്ലെക്സിറ്റിക്കെതിരെ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ടോക്കിയോ ജില്ലാ കോടതിയിലാണ് പെർപ്ലെക്സിറ്റി എഐയ്ക്കെതിരായ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. കേസിന് ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വാർത്താ പ്രസാധകർ ഇത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാധ്യമങ്ങള് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സമാന സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമ പോരാട്ടത്തിലാണ്.
ഡിജിറ്റൽ, പ്രിൻ്റ്, ടെലിവിഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലുടനീളമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും വിശ്വസനീയവുമായ വാർത്താ പ്രസാധകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (DNPA) ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്താക്കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു. ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അസോസിയേഷൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പ്. സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളും ആഗോള എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ വാർത്തകളുടെ ഉള്ളടകം നീക്കം ചെയ്യുന്നതമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു.
വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് വായനക്കാരെ എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ എഐ സിസ്റ്റങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എഐയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ മധ്യപ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും അവരുടെ ആർട്ടിക്കിളുകളെയും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ഡിജിറ്റൽ ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിന് കോടതിയെ സമീപിച്ച് എഎൻഐ
ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരുമാന നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുക മാത്രമല്ല, എഐ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകൾ യഥാർഥ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ തെറ്റായി പ്രതിനിധീകരിക്കുകയോ വളച്ചൊടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ഇത് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനത്തിന് നിരവധി ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇതിനകം എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2024 നവംബറിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഏഷ്യാ ന്യൂസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ (ANI) ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പരാമാർശം.
ചാറ്റ് ജിപിടി ഓപ്പണ് എഐയ്ക്കെതിരായാണ് എഎൻഐ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പകർപ്പവകാശമുള്ള വാർത്താ ഉള്ളടക്കം അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഐയെ പരിശീലനം നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു വാദം. എന്നാൽ വിദേശ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയെ കമ്പനി ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ അത്തരം പരിമിതികൾ കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുതെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമ വിദഗ്ധരുടെ വാദം. പത്രപ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറം മൊത്തത്തിലുള്ള പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങളിൽ കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നു ഡിഎൻപിഎ ഉദാഹരണമായി അറിയിച്ചു.
ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും ബിബിസി അടക്കം വിദേശ മാധ്യമങ്ങള് എഐയ്ക്കെതിരെ
അതേസമയം, എഐയുടെ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി പകർപ്പവകാശമുള്ള ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിയമപരമോ നിയന്ത്രണപരമോ ആയ ചട്ടക്കൂട് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഇല്ലെന്നാണ് എഐയുടെ വാദം. എന്നാൽ പ്രൊഫഷണൽ ജേണലിസത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയേയും വിശ്വസ്തതയേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഡിഎൻപിഎയും വാദിക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തിൽ, വിഷയം നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യുഎസിൽ, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും ബിബിസിയുമടക്കം ഓപ്പൺ എഐക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ, കോണ്ടെ നാസ്റ്റ്, ഡെർ സ്പീഗൽ തുടങ്ങിയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും സമാന കേസുകള് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ, നിക്കി, അസാഹി ഷിംബുൻ എന്നീ കമ്പനികള് 2.2 ബില്യൺ യെൻ ആണ് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസാധകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
