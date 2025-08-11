ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ ഓപ്പോയുടെ കെ13 ടർബോ സീരീസ് ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഓപ്പോ കെ13 ടർബോ 5ജി, ഓപ്പോ കെ13 ടർബോ പ്രോ 5ജി എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ഈ സീരീസിലുള്ളത്. 80W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സൗകര്യമുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത.
7,000 ചതുരശ്ര മില്ലിമീറ്റർ വിസി കൂളിങ് യൂണിറ്റിനൊപ്പം ഇൻബിൽറ്റ് ഫാൻ യൂണിറ്റുകളും എയർ ഡക്ടുകളും സജീവ കൂളിങ്ങിനായി ഈ ഫോണുകളിലുണ്ട്. IPX9, IPX8, IPX6 വാട്ടർപ്രൂഫ് റേറ്റിങ്ങുകളുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എയർ-കൂളിങ് ടെക്നോളജി ഫോണുകളാണ് ഇവയെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അൾട്രാ-ലോ എയർ ഫ്ലോ റെസിസ്റ്റൻസുള്ള L-ആകൃതിയിലുള്ള ഡക്റ്റും 3mm അൾട്രാ-ഷോർട്ട് ഡിസൈനും കൂളിങ് കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുകയും ഉയർന്ന പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
ഡിസ്പ്ലേ: 6.8 ഇഞ്ച് (2800 × 1280 പിക്സലുകൾ) 1.5K ഫ്ലാറ്റ് ഒഎൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 240Hz ടച്ച് സാംപിൾ റേറ്റ്, 1600 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്.
പ്രൊസസർ: ഓപ്പോ കെ13 ടർബോയ്ക്ക് 3.25GHz ഒക്ട് കോർ ഡൈമെൻസിറ്റി 8450 4nm പ്രൊസസറും മാലി-ജി720 എംസി7 ജിപിയുവുമാണ് കരുത്തേകുന്നത്. കെ13 ടർബോ പ്രോ മോഡലിന് 3.2GHz ഒക്ട് കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s Gen 4 4nm മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിപ്സെറ്റുള്ള ആദ്യത്തെ ഓപ്പോ ഫോണാണിത്.
മെമ്മറിയും സ്റ്റോറേജും: രണ്ട് മോഡലുകളിലും 8GB / 12GB LPDDR5X റാമും 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0) സ്റ്റോറേജുമുണ്ട്.
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം: ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 15ൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം.
കാമറ: ഡ്യുവൽ റിയർ കാമറ സജ്ജീകരണവും സെൽഫിക്കും വിഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 16MP ഫ്രണ്ട് കാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ: ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ, ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസർ, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ഓഡിയോ, സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ, ഡ്യുവൽ സിം, 5ജി, വൈ-ഫൈ 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, എൻഎഫ്സി തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളും ലഭ്യമാണ്.
രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പ്രീ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഈ മാസം 18 മുതലും പ്രോ മോഡൽ 15 മുതലും ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഓപ്പോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.
Oppo K13 ടർബോ സീരീസിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വില
|Oppo K13 ടർബോ സീരീസ് 5G: വില
|വേരിയൻ്റ്
|റാം + സ്റ്റോറേജ്
|വില
|Oppo K13 Turbo 5G
|8GB + 128ജിബി
|Rs 27,999
|8GB + 256ജിബി
|Rs 29,999
|Oppo K13 Turbo Pro 5G
|8GB + 256ജിബി
|Rs 37,999
|12GB + 256ജിബി
|Rs 39,999
