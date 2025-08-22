ETV Bharat / technology

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം - OPENAI FIRST OFFICE IN INDIA

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓഫിസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുറക്കാനൊരുങ്ങി ഓപ്പൺഎഐ. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ തുറക്കുമെമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

OPENAI OFFICE IN INDIA SAM ALTMAN ഓപ്പൺഎഐ ചാറ്റ്‌ജിപിടി
OpenAI recently launched ChatGPT GO specifically for India (Photo Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read

ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയായ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഓപ്പൺഎഐ. ഈ വർഷം അവസാനം കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓഫിസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുറക്കുമെന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അടുത്തിടെ ചാറ്റ്‌ജിപിടിഗോ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായി കമ്പനി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനും ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം അവസാനം ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആദ്യ ഓഫിസ് തുറക്കുമെന്നാണ് ഓപ്പൺഎഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനായി രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ടീമിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഓഫിസിലേക്ക് ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്.

ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ പ്രധാന വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. യുഎസ് കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കമ്പനി ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ പുറത്തിറക്കിയത്. 399 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. ഉപയോക്താക്കൾക്കായി യുപിഐ പേയ്‌മെന്‍റിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചാറ്റ്ജിപിടി സിഇഒ സാം ആൾട്ട്‌മാന്‍റെ വാക്കുകൾ:

"ഇന്ത്യയിൽ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമുള്ള ആദ്യപടിയാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യത്തെ ഓഫിസ് തുറക്കുകയെന്നതും ഒരു പ്രാദേശിക ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയെന്നതും."

ഇന്ത്യയിൽ, ഗൂഗിളിന്‍റെ ജെമിനി, എഐ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പെർപ്ലെക്‌സിറ്റി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺഎഐ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രീമിയം പ്ലാനുകൾ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഉപയോക്താക്കളുള്ളത് ചാറ്റ്ജിപിടിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവാര സജീവ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം നാലിരട്ടി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തിടെയാണ് നിരവധി മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും, പുസ്‌തക പ്രസാധകരും ചാറ്റ്‌ജിപിടിക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. ചാറ്റ്ജിപിടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിച്ചതായാണ് ആരോപണം. എന്നിരുന്നാലും, ഓപ്പൺഎഐ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

Also Read:

  1. 399 രൂപയ്‌ക്ക് 'ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ' പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ: ആനുകൂല്യങ്ങൾ, എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും?
  2. മൂന്ന് വർഷം തടവും, ഒരു കോടി രൂപ പിഴയും: പണം വാങ്ങിയുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങിന് നിയന്ത്രണം; ബിൽ പാസാക്കി
  3. പിക്‌സൽ സീരിസിലെ 'പത്താമൻ' എത്തി: അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റും പിക്‌സൽ 10 പ്രോയും താരതമ്യം ചെയ്യാം
  4. പിക്‌സൽ 10 സീരിസിനൊപ്പം പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും ഇയർബഡ്‌സും: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ

ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയായ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഓപ്പൺഎഐ. ഈ വർഷം അവസാനം കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓഫിസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുറക്കുമെന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അടുത്തിടെ ചാറ്റ്‌ജിപിടിഗോ എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായി കമ്പനി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനും ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ വർഷം അവസാനം ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആദ്യ ഓഫിസ് തുറക്കുമെന്നാണ് ഓപ്പൺഎഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനായി രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക ടീമിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഓഫിസിലേക്ക് ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്.

ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ പ്രധാന വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. യുഎസ് കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കമ്പനി ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ വിലകുറഞ്ഞ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ പുറത്തിറക്കിയത്. 399 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. ഉപയോക്താക്കൾക്കായി യുപിഐ പേയ്‌മെന്‍റിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ചാറ്റ്ജിപിടി സിഇഒ സാം ആൾട്ട്‌മാന്‍റെ വാക്കുകൾ:

"ഇന്ത്യയിൽ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമുള്ള ആദ്യപടിയാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യത്തെ ഓഫിസ് തുറക്കുകയെന്നതും ഒരു പ്രാദേശിക ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയെന്നതും."

ഇന്ത്യയിൽ, ഗൂഗിളിന്‍റെ ജെമിനി, എഐ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പെർപ്ലെക്‌സിറ്റി തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺഎഐ കടുത്ത മത്സരം നേരിടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പ്രീമിയം പ്ലാനുകൾ നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഉപയോക്താക്കളുള്ളത് ചാറ്റ്ജിപിടിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവാര സജീവ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം നാലിരട്ടി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തിടെയാണ് നിരവധി മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും, പുസ്‌തക പ്രസാധകരും ചാറ്റ്‌ജിപിടിക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. ചാറ്റ്ജിപിടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിച്ചതായാണ് ആരോപണം. എന്നിരുന്നാലും, ഓപ്പൺഎഐ ഈ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

Also Read:

  1. 399 രൂപയ്‌ക്ക് 'ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ' പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ: ആനുകൂല്യങ്ങൾ, എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും?
  2. മൂന്ന് വർഷം തടവും, ഒരു കോടി രൂപ പിഴയും: പണം വാങ്ങിയുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങിന് നിയന്ത്രണം; ബിൽ പാസാക്കി
  3. പിക്‌സൽ സീരിസിലെ 'പത്താമൻ' എത്തി: അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റും പിക്‌സൽ 10 പ്രോയും താരതമ്യം ചെയ്യാം
  4. പിക്‌സൽ 10 സീരിസിനൊപ്പം പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും ഇയർബഡ്‌സും: അറിയാം പ്രത്യേകതകൾ

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAI OFFICE IN INDIASAM ALTMANഓപ്പൺഎഐചാറ്റ്‌ജിപിടിOPENAI FIRST OFFICE IN INDIA

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

കേരളത്തിന്‍റെ ക്രിക്കറ്റ് പൂരത്തിന് ഇന്ന് ആവേശത്തുടക്കം; ഉദ്ഘാടനം മോഹൻലാൽ, മിന്നിക്കാന്‍ സഞ്ജു ഇറങ്ങും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.