ചാറ്റ് ജി പിടിയോട് എന്തും ചോദിക്കല്ലേ! ഇനി മുതല്‍ രക്ഷിതാവിന് നിയന്ത്രിക്കാം, പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എത്തി

കൗമാരക്കാര്‍ ചാറ്റ് ജി പി ടി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നറിയാന്‍ ഇനി മുതല്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും സാധിക്കും.

Representational Image ((Image Credit: Getty Images))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
നപ്രിയ എ ഐ ചാറ്റ്ബോട്ടായ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇനി രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് (PARENTALCONTROL)നിയന്ത്രിക്കാം. കൗമാരക്കാനായ മകനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ചാറ്റ് ജി പിടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അമേരിക്കന്‍ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റജലിന്‍സ് സ്ഥാപനമായ ഓപ്പണ്‍ എ ഐയ്‌ക്കെതിരെ അമേരിക്കന്‍ ദമ്പതികള്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. കൗമാരക്കാര്‍ ചാറ്റ് ജി പി ടി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നറിയാന്‍ ഇനിമുതല്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും സാധിക്കും. ഓപ്പൺഎഐ പാരന്‍റല്‍ കൺട്രോളുകളും ഒരു പുതിയ പാരന്‍റ് റിസോഴ്‌സ് പേജും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് കൗമാരക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. പ്രായത്തിന് അനുസരിച്ച് അവരോട് ചാറ്റ് ജി പി റ്റി മോഡലുകള്‍ എങ്ങനെ പ്രതികരണിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും കഴിയും. കുട്ടികള്‍ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം നേരിടുകയാണെങ്കില്‍ പോലും ഇതിലൂടെ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇതിനായി എല്ലാ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കുമായി പാരന്‍റല്‍ കണ്‍ട്രോളുമായി പുതിയ പാരന്‍റിംഗ് സോഴ്‌സും പേജും ഓപ്പണ്‍ എ ഐ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതല്‍ ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.

ചാറ്റ് ജി പി ടി ലിങ്ക് ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാല്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് സമയം സജ്ജമാക്കാനും വോയ്‌സ് മോഡ് ഓഫാക്കാനും ഇമേജ് ജനറേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കാനും സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാനും സുരക്ഷിതവും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കൗമാരക്കാർക്ക് സ്വന്തമായി ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താന്‍ സാധിക്കും.

നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പുറമേ, മാതാപിതാക്കളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഗ്രാഫിക് ഉള്ളടക്കത്തിലേക്കുള്ള എക്‌സ്‌പോഷർ കുറയ്ക്കാനും വെല്ലുവിളികളും അക്രമാസക്തമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും.

കുട്ടികള്‍ മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണെന്ന് ചാറ്റ് ജി പി ടി കണ്ടെത്തിയാല്‍ രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നതിനും ഇതില്‍ സംവിധാനമുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ ഇമെയില്‍, ടെക്‌സ്റ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഫോണ്‍ അലേര്‍ട്ടുകള്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും.

ചാറ്റ് ജി പി ടിയിലുള്ള മുൻ ചാറ്റുകൾ ഓർമ്മിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. കുട്ടികളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ എ ഐ മോഡലുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് കഴിയും. കുട്ടികള്‍ക്ക് ചാറ്റ് ജി പിടി എപ്പോള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന സമയവും ക്രമീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇമേജ് ജനറേഷന്‍ ചെയ്യുവാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

കൗമാരക്കാരനായ മകനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്‍ ചാറ്റ്ബോട്ടായ ചാറ്റ് ജി പിടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ദമ്പതികള്‍ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജെന്‍സ് സ്ഥാപനമായ ഓപ്പൺ എഐ ചൊവ്വാഴ്ച അവരുടെ ചാറ്റ്ബോട്ടിൽ പാരന്‍റിംഗ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഉപയോക്താവാണോ എന്ന് അറിയാനും പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ കാര്യങ്ങളാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അറിയാന്‍ AI- പവർഡ് ഏജ് ഡിറ്റക്ഷൻ സിസ്റ്റവും ഓപ്പണ്‍ എ ഐ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

