കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ വേഗത: ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡൽ, ജിപിടി-5 എത്തി; ഇനി കളി മാറും!

ഓപ്പൺഎഐയുടെ എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടിന്‍റെ പുതിയ ജിപിടി-5 മോഡൽ പുറത്തിറക്കി. കുറഞ്ഞ ചെലവ്, കൂടുതൽ വേഗത, മികച്ച പ്രകടനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഇതുവരെയുള്ള എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകളിൽ തന്നെ കേമനായ ജിപിടി-5നെ കുറിച്ചറിയാം...

OpenAI Launched its Latest AI Model GPT 5 (Image Credits: OpenAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2025 at 3:21 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (എഐ) ചാറ്റ്‌ബോട്ടിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയതും ശക്തവുമായ മോഡൽ ജിപിടി-5 (GPT-5) അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ. പുതിയ മോഡൽ മറ്റ് മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മികച്ചതും വേഗതയേറിയതും തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ സാധ്യത കുറവുള്ളതും ആണെന്നാണ് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്‌മാന്‍റെ അവകാശവാദം.

കമ്പനിയുടെ പുതിയ മോഡൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാണ്. പുതിയ മോഡൽ ചാറ്റ്‌ജിപിടി, എപിഐ പോലുള്ളവയിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ബിസിനസ്സുകൾ എഐയുമായി കോർത്തിണക്കാനാവുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ GPT-5 മോഡൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. 'കോഡിങിനും ഏജന്‍റ് ജോലികൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ' എന്നാണ് കമ്പനി GPT-5നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

കുറഞ്ഞ ചെലവ്, കൂടുതൽ വേഗത, മികച്ച പ്രകടനം എന്നിവയാണ് എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷതകൾ. ജിപിടി-5 തന്നെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമാകും. GPT-5, GPT-5 മിനി, GPT-5 നാനോ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്‌ത രൂപങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. വേഗത, ചെലവ്, പെർഫോമൻസ് എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഡെവലപ്പർമാർക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇവയിൽ ഏത് മോഡൽ വേണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവും.

GPT-5: ലഭ്യത
ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുതിയ ജിപിടി-5 മോഡലിന്‍റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആർക്കൊക്കെ ഇത് ലഭ്യമാവുമെന്നും എപ്പോൾ മുതൽ ലഭ്യമാവുമെന്നും പരിശോധിക്കാം. പുതിയ മോഡൽ ചാറ്റ്‌ജിപിയുടെ പ്ലസ്, പ്രോ, ടീം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ വരിക്കാർക്കും സൗജന്യ പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവും. അതായത് ഇത് സൗജന്യമായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം.

എന്നാൽ സൗജന്യ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനി ഉപയോഗപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. GPT-5 ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ GPT-5 മിനിയിലേക്ക് മാറാനാവും. GPT-5ന്‍റെ ചെറിയ വേർഷനാണ് GPT-5 മിനി. ചെറിയ മോഡലാണെങ്കിലും മികച്ച പെർഫോമൻസുള്ള മോഡൽ തന്നെയായിരിക്കും GPT-5 മിനി.

അതേസമയം പണമടയ്‌ക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാവും. മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ മികച്ച മോഡലായ GPT-5 പ്രോയിലേക്ക് ആക്‌സസും ലഭിക്കും. അതേസമയം ടീം, എന്‍റർപ്രൈസ്, എഡ്യൂ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾക്കായി GPT-5 ഡിഫോൾട്ട് മോഡലായി ഉപയോഗിക്കാം.

ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതലാണ് ജിപിടി-5 മോഡൽ ഉപയോഗത്തിന് ലഭ്യമായത്. പൂർണ ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സൗജന്യ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

GPT-5 എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?
ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ മുൻ മോഡലുകളായ GPT-4o, OpenAI o3, OpenAI o4-Mini, GPT-4.1, GPT-4.5 എന്നിവയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് പുതിയ മോഡൽ. ഇത് ലഭ്യമാകാൻ ഉപയോക്താക്കൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ചാറ്റ്‌ജിപിടി തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡലായ GPT-5 ലഭ്യമാവും. പ്രോംപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ GPT-5 പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും.

GPT-5: പ്രത്യേകതകൾ

  • കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ യുക്തിപരമായി പ്രതികരിക്കും.
  • സുരക്ഷിതമായ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കും പുതിയ മോഡൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുക. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കാരണവും വ്യക്തമാക്കും.
  • വിപുലമായ കോഡിങും, മികച്ച ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് ഡിസൈനും
  • ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് നൂതനമായ എഴുത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ
  • ചാറ്റ്‌ജിപിടി വോയ്‌സ് ഫീച്ചർ
  • കൃത്യവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ ആരോഗ്യ ഉപദേശം നൽകുന്നതിന് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നൂതനമായ മോഡൽ
  • പണമടക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇഷ്‌ടാനുസരണം ചാറ്റ് കളർ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ചാറ്റ് കളർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ
  • സിനിക്, റോബോട്ട്, ലിസണർ, നേർഡ് തുടങ്ങിയ 4 വ്യത്യസ്‌ത ചാറ്റ് സ്റ്റൈലുകൾ നേരത്തെ വ്യക്തിഗതമാക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷൻ ലഭിക്കും.
  • പ്രോ ഉപയോക്താക്കളെ ജിമെയിൽ, കലണ്ടർ, കോൺടാക്റ്റുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.
  • യൂണിഫൈഡ് വോയ്‌സ് മോഡ് (ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാകും)

മുൻ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് GPT-5 വ്യത്യസ്‌തമാകുന്നതെങ്ങനെ?
മുൻ മോഡലായ GPT-4o നെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ മോഡലായ GPT-5ൽ 45% പിഴവുകൾ കുറവാണെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും യുക്തിപരമായും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ O3 മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് GPT-5ൽ വസ്‌തുതാപരമായ പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 80% കുറവാണ്. അതുപോലെ, GPT-5ന്‍റെ പ്രോ മോഡൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ O3 പ്രോ മോഡലിനെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചേക്കും. മിക്ക മാനദണ്ഡങ്ങളെടുത്താലും, GPT-5 മുൻ മോഡലുകളെ മറികടക്കുന്ന പ്രകടനം നൽകും.

പ്രതികരണവുമായി സാം ആൾട്ട്മാൻ: GPT-5 മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യയെ അതിവേഗം വളരുന്ന വിപണിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസ് ആണ് നിലവിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാർ നിർമ്മിതി ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി വളരെ വലുതാണെന്നും അവിശ്വസനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

