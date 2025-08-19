ETV Bharat / technology

399 രൂപയ്‌ക്ക് 'ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ' പ്ലാൻ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ: ആനുകൂല്യങ്ങൾ, എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും?

പ്രതിമാസം 399 രൂപ നിരക്കിലാണ് 'ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ' ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ലഭ്യമാവുക. സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ എങ്ങനെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 7:13 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ചാറ്റ്‌ജിപിടിക്ക് പുത്തൻ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനുമായി ഓപ്പൺഎഐ. പ്രതിമാസം 399 രൂപ നിരക്കിലാണ് 'ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ' എന്ന പേരിൽ പുത്തൻ പ്ലാൻ പുറത്തിറക്കിയത്. സന്ദേശ പരിധി വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ ഇമേജ് ജനറേഷൻ, ഫയൽ അപ്‌ലോഡുകൾ പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും.

എല്ലാ ചാറ്റ്ജിപിടി സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾക്കും യുപിഐ വഴി പണമടയ്ക്കാമെന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്‍റ് സംവിധാനം യുപിഐ ആയതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഓപ്പൺഎഐയുടെ പുത്തൻ എഐ ടൂളുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കും.

ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് നിക്ക് ടർലിയാണ് പുതിയ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിക്ക് ടർലി എക്‌സിൽ കുറിച്ചതിങ്ങനെ; "ഇന്ത്യയിൽ ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ ആരംഭിച്ചു. സൗജന്യ മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പതിന്മടങ്ങായി വർധിപ്പിച്ച മെസേജ് പരിധി, ഇമേജ് ജനറേഷനുകൾ, ഫയൽ അപ്‌ലോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ പുതിയ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനിന് കഴിയും. 399 രൂപയ്ക്കാണ് പുതിയ പ്ലാൻ."

മുമ്പ് ഡോളറിലായിരുന്നു ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ എല്ലാ പ്ലാനുകളുടെയും നിരക്കുകളെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ പ്ലാനുകൾ കാണാനാവുക. ചാറ്റ്ജിപിടി കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്നതാക്കുക എന്ന ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പുതിയ പ്ലാൻ. ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഫീഡ്‌ബാക്ക് ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കുമെന്ന് നിക്ക് ടർലി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജോലിക്കാർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും.

ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ പ്ലാൻ: സവിശേഷതകൾ
ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉയർന്ന സന്ദേശ പരിധി, ഇമേജ് ജനറേഷൻ, ഫയൽ അപ്‌ലോഡുകൾ, മെമ്മറി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രിയ സവിശേഷതകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആക്‌സസ് നൽകുന്നതാണ് ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ പ്ലാൻ. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇൻഡിക് ഭാഷാ പിന്തുണയോടെ GPT-5 മോഡലിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. സൗജന്യ പ്ലാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ,GPT-5 ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോ പ്ലാൻ പതിന്മടങ്ങ് സന്ദേശ പരിധിയും, ഇമേജ് ജനറേഷനും, ഫയൽ/ഇമേജ് അപ്‌ലോഡും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും.

നിലവിലുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനുകൾക്ക് പുറമെയാണ് പുതിയ പ്ലാൻ. ചാറ്റ്‌ജിപിടി പ്ലസിന് പ്രതിമാസം 1,999 രൂപയാണ്. ഇത് വേഗതയേറിയ പ്രകടനവും, ഉയർന്ന ഉപയോഗ പരിധിയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്‌ഷനുകളുള്ള ചാറ്റ്‌ജിപിടി പ്രോ പ്ലാനിന് നൂതന മോഡലുകളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നൽകാൻ സാധിക്കും. ഇത് പ്രതിമാസം 19,900 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകും.

ചാറ്റ്‌ജിപിടി ഗോയിലേക്ക് എങ്ങനെ സൈൻ-അപ് ചെയ്യാം?

  • ചാറ്റ്‌ജിപിടി ലോഗിൻ ചെയ്യുക
  • പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • അപ്‌ഗ്രേഡ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകുക.
  • Try Go ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇന്ത്യയിലെ ചാറ്റ്‌ജിപിടിയുടെ ഭാവി: നിലവിൽ ഓപ്പൺഎഐയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യ. അടുത്ത തലമുറ മോഡലായ ജിപിടി-5 പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. 'അവിശ്വസനീയമാംവിധം വേഗത്തിൽ വളരുന്ന വിപണി'യെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ ഉപയോഗം വളരുന്നതായും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

