ലൈംഗിക ചുവയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളില്ല, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത തടയും; കൗമാരക്കാര്‍ക്ക് കര്‍ശന മാർഗനിർദേശങ്ങളുമായി ഓപ്പൺ എഐ

കൗമാരക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങി അധികൃതർ. സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി ഓപ്പൺഎഐ പുതിയ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും ആവിഷ്‌കരിച്ചു

OpenAI has introduced new security and privacy guidelines for ChatGPT users. (Getty Images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 11:41 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ന് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സ്വാധീനം കാണാൻ കഴിയും.

ആളുകൾ എഐയുമായി സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്നു ,ഉപദേശങ്ങൾ തേടുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. മാനസികാരോഗ്യം, ജോലിസ്ഥലത്തെ വെല്ലുവിളികൾ, ബന്ധങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങി വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ വരെ നിർമിത ബുദ്ധിയുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

നിർമിത ബുദ്ധിയുമായി നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകൾ പല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും വഴി തെളിച്ചേക്കാം. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത, സ്വാതന്ത്ര്യം, കൗമാരക്കാരുടെ സുരക്ഷ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഓപ്പണ്‍ എഐ ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ

കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഒരു ഡോക്‌ടറുമായോ അഭിഭാഷകനുമായോ ഒരു മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന സംഭാഷണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അതേ പരിരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും എഐയുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾക്കും ലഭിക്കണം.

അതിനാൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലാണ് ഓപ്പണ്‍ എഐ നി മുതൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യത വളരെ ശക്തമായിരിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനി വിശ്വസിക്കുന്നത്. കമ്പനിക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ.

ജീവന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാനുള്ള പദ്ധതി, സൈബർ ആക്രമണം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ഉപയോക്തൃ സ്വകാര്യത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സിസ്റ്റം അലേർട്ട് അയയ്‌ക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ മനുഷ്യ അവലോകനം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമാണ്. മുതിർന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഓപ്പണ്‍ എഐ പറയുന്നത്. അത് സൃഷ്‌ടിപരമായ എഴുത്തായാലും വ്യക്തിഗത ആശയവിനിമയമായാലും. എന്നിരുന്നാലും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാവരുത്.

കൗമാരക്കാരുടെ സുരക്ഷ

18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായാണ് ഓപ്പൺഎഐ പുതിയ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. 18 വയസിന് താഴെയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

സൃഷ്‌ടിപരമായ എഴുത്തുകൾ ഉണ്ടായാലും എഐ ലൈംഗിക ചുവയോടുകൂടിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലേർപ്പെടില്ല. ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഉപദ്രവിക്കൽ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യില്ല. ഒരു കൗമാരക്കാരൻ്റെ ചാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം കാണുകയോ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്‌താൽ, ഓപ്പൺഎഐ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഓപ്പൺഎഐയുടെ മൂന്ന് തത്വങ്ങളായ സ്വകാര്യത, സ്വാതന്ത്ര്യം, കൗമാരക്കാരുടെ സുരക്ഷ എന്നിവയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുക എളുപ്പമല്ലെന്നും പക്ഷേ വിദഗ്‌ദരുമായുള്ള കൂടിയാലോചനയക്ക് ശേഷം ഈ പാതയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്നും കമ്പനി പറഞ്ഞു. ഈ നിയമങ്ങളിൽ സുതാര്യത പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കമ്പനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

