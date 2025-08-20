ETV Bharat / technology

മൂന്ന് വർഷം തടവും, ഒരു കോടി രൂപ പിഴയും: പണം വാങ്ങിയുള്ള ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങിന് നിയന്ത്രണം; ബിൽ പാസാക്കി - ONLINE GAMING BILL 2025

രാജ്യത്തെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ്‌ ആപ്പുകളുടെ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ല് കേന്ദ്രസർക്കാർ ലോക്‌സഭയില്‍ പാസാക്കി. ഇ-സ്‌പോർട്‌സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടുന്നതാണ് പുതിൽ ബിൽ.

PARLIAMENT TODAY ONLINE GAMING BILL IN LOK SABHA ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ്‌ ബിൽ 2025 അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ്
Representational image (Image credit: IANS)
ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയന്ത്രണ ബിൽ ലോക്‌സഭ പാസാക്കി. കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവാണ് ഇന്ന് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് മേഖലയെ ഒരേസമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ് പുതിയ ബിൽ.

ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തടയിടാനാണ് ബിൽ. ലൈസൻസില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനും ഇതിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് മേഖല വ്യാപകമാകുന്നതും വ്യാജ വാഗ്‌ദാനങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാർ വീഴുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ്‌ ആപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശക്തമായ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവാക്കളിലും ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുടെ ഉപയോഗം സാമ്പത്തിക നഷ്‌ട സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതും മാനസിക സമ്മർദം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ ശക്തമാക്കുന്നത്.

ബില്ലിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ:

  • ഓൺലൈൻ വാതുവെയ്‌പ്പ്, ചൂതാട്ടം പോലുള്ള യഥാർത്ഥ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരണം
  • കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ഗെയിമിങ് മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസിക സമ്മർദത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണം
  • നയരൂപീകരണത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും അതോറിറ്റി
  • കഴിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മത്സരാത്മകമായ ഇ-സ്പോർട്‌സിനെ നിയമപരവും സുരക്ഷിതവുമായ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.
  • ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ/ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കണം.
  • ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിക്കാരുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണം.
  • അനാവശ്യമായ ഡാറ്റ ശേഖരണം നിരോധിക്കണം.
  • പരസ്യ നിയന്ത്രണം, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് സേവനങ്ങൾക്ക് പരസ്യം ചെയ്‌താൽ നടപടി
  • ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുടെ വ്യാജ വാഗ്‌ദാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിക്കണം
  • നിയമലംഘനത്തിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ്‌ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് കടുത്ത പിഴയും തടവും.

ബിൽ നിയമമാവുകയാണെങ്കിൽ, രാജ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് മേഖലയെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്‌ക്കാമെന്നുമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കരുതുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ലോക്‌സഭ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ബിൽ 2025 പാസാക്കിയത്.

പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് സഭ നാളേക്ക് (വ്യാഴാഴ്‌ച) മാറ്റിവച്ചു. ഇ-സ്പോർട്‌സ്, വിദ്യാഭ്യാസ ഗെയിമുകൾ, സോഷ്യൽ ഗെയിമിങ്, റിയൽ മണി ഗെയിമിങ് എന്നീ നാല് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനം രൂപീകരിക്കാനാണ് ബിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പോക്കർ, ഫാന്‍റസി സ്പോർട്‌സ് പോലുള്ള റിയൽ മണി ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാവും.

ഓൺലൈൻ മണി ഗെയിമോ, സേവനങ്ങളോ ആരും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുകയോ, അതിനായി സഹായിക്കുകയോ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ, പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ, അതിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാണ് ബില്ലിൽ പറയുന്നത്. അത്തരം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾക്കായുള്ള ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിലക്കുന്നു. ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ ഒരു കോടി രൂപ വരെ പിഴയോ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നും ബില്ലിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വർഷം വരെ തടവോ 50 ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണെന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

