ETV Bharat / technology

മെഷീൻ ലേണിങ് രംഗത്തെ സംഭാവന: ഭൗതിക ശാസ്‌ത്ര നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം പങ്കിട്ട് രണ്ട് പേർ

By ETV Bharat Tech Team

Collage of John Hopfield (left) and Geoffrey Hinton (Right) ( Nobel prize website )