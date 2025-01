ETV Bharat / technology

ഇന്‍റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് പ്രത്യേക റീച്ചാർജ് പ്ലാനുകളുമായി എയർടെൽ, ജിയോ, വിഐ: പുതിയ പ്ലാനുകൾ ഇങ്ങനെ - NEW RECHARGE PLANS 2025

Airtel vs Jio vs Vi: New voice and SMS-only plans ( Image Credit: ETV Bharat via Airtel, Jio, Vi )