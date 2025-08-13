ETV Bharat / technology

ഇനി സെർച്ച് ചെയ്യണ്ട, ഇഷ്‌ട വിഷയങ്ങൾ കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്യാം; പുതിയ ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ - GOOGLE SEARCH PREFERRED SOURCES

ഇഷ്‌ട വിഷയങ്ങൾ കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ഫീച്ചറുമായി ഗൂഗിൾ. സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിങ്ങനെ.

HOW TO SELECT PREFERRED SOURCES GOOGLE GOOGLE SEARCH SET FAVOURITE SITES IN GOOGLE
Representative image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 9:06 PM IST

2 Min Read

തൊക്കെ വാർത്തകൾ കാണണം, എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ മുൻഗണനകളും അഭിപ്രായവുമുണ്ട്. എന്നാൽ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ വിഷയങ്ങിലേയ്‌ക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നത്.

ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ താത്‌പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട സൈറ്റുകൾ, വിഷയങ്ങൾ കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്‌ത് ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറിയായി സെറ്റ് ചെയാൻ സാധിക്കും.'പ്രിഫേർഡ് സോഴ്‌സസ്' എന്ന പുതിയ ഫീച്ചറാണ് സെർച്ചിനായി ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കിയത്.

എന്താണ് പ്രിഫേർഡ് സോഴ്‌സസ്

ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട വിഷയം, വാർത്ത എന്നിവ തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപരി അവ വ്യക്തിഗതമാക്കാനും കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറാണ് പ്രിഫേർഡ് സോഴ്‌സസ്. താത്‌പര്യമില്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അവ നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഒരു വട്ടം ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, പിന്നീട് സെർച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ അപ്‌ഡേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഗൂഗിൾ സ്വമേധയാ അറിയിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെയും യുഎസിലെയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാർത്താ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും തുടർന്ന് ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിയും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വാർത്താ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ വഴി ലഭിക്കുന്നത്.

HOW TO SELECT PREFERRED SOURCES GOOGLE GOOGLE SEARCH SET FAVOURITE SITES IN GOOGLE
ഗൂഗിളിലെ ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് ഫീച്ചർ (Google)

ഒരു പ്രാദേശിക പത്രം മുതൽ ഒരു നിക്ക് സ്‌പോർട്‌സ് ബ്ലോഗ് വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പ്രിഫേർഡ് സോഴ്‌സസ് ഇന്ന് മുതൽ പുറത്തിറങ്ങും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാർത്താ ഉറവിടങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതും പ്രസക്തവുമായ ഉള്ളടക്കം ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് വിഭാഗത്തിൽ വരുകയും വീണ്ടും അപ്‌ഡേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗൂഗിൾ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്‌റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

എങ്ങനെ കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്യാം?

  1. ഗൂഗിളിൽ ട്രെൻഡിങ് വാർത്താ വിഷയങ്ങൾക്കായി തെരയുക.
  2. പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള പുതിയ ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  3. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കായി തെരയുക, അവ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക.
HOW TO SELECT PREFERRED SOURCES GOOGLE GOOGLE SEARCH SET FAVOURITE SITES IN GOOGLE
ഗൂഗിളിലെ ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് ഫീച്ചർ (Google)

സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം?

  • ഇഷ്‌ടമുള്ളത്ര ഉറവിടങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
  • തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉറവിടങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും.
  • ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറിയിൽ നിന്ന് കളയാവുന്നതാണ്.

മറ്റു പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ

പുതിയ വീഡിയോ ജനറേഷൻ സവിശേഷതകളുമായി ഗൂഗിളിന്‍റെ എഐ അസിസ്‌റ്റന്‍റായ ജെമിനൈ. പുതിയ വീഡിയോ ജനറേഷൻ എഐ മോഡലായ Veo 3 ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോകളെ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചർ. ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്‌റ്റിൽ ഇമേജുകളെ ലളിതമായ ടെക്‌സ്‌റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് എഐ മോഡ്. ഗൂഗിളിനോട് എന്തും ചോദിക്കാന്‍ എഐ സെര്‍ച്ച് മോഡിന്‍റെ സഹായം തേടാം. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടോ വോയ്‌സ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോകൾ എടുത്തുകൊണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനുശേഷം, ഗൂഗിൾ അവർക്ക് വിശദമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകും. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകളും റഫറൻസുകളും ഉണ്ടാകും.

Also Read: 2D ഇമേജുകളെ 3D ആക്കുന്ന എഐയുടെ മാജിക്; മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപൈലറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം

തൊക്കെ വാർത്തകൾ കാണണം, എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ മുൻഗണനകളും അഭിപ്രായവുമുണ്ട്. എന്നാൽ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ വിഷയങ്ങിലേയ്‌ക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നത്.

ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ താത്‌പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട സൈറ്റുകൾ, വിഷയങ്ങൾ കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്‌ത് ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറിയായി സെറ്റ് ചെയാൻ സാധിക്കും.'പ്രിഫേർഡ് സോഴ്‌സസ്' എന്ന പുതിയ ഫീച്ചറാണ് സെർച്ചിനായി ഗൂഗിൾ പുറത്തിറക്കിയത്.

എന്താണ് പ്രിഫേർഡ് സോഴ്‌സസ്

ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട വിഷയം, വാർത്ത എന്നിവ തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപരി അവ വ്യക്തിഗതമാക്കാനും കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറാണ് പ്രിഫേർഡ് സോഴ്‌സസ്. താത്‌പര്യമില്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അവ നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും. ഒരു വട്ടം ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, പിന്നീട് സെർച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ അപ്‌ഡേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഗൂഗിൾ സ്വമേധയാ അറിയിക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെയും യുഎസിലെയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാർത്താ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും തുടർന്ന് ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും കഴിയും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വാർത്താ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ വഴി ലഭിക്കുന്നത്.

HOW TO SELECT PREFERRED SOURCES GOOGLE GOOGLE SEARCH SET FAVOURITE SITES IN GOOGLE
ഗൂഗിളിലെ ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് ഫീച്ചർ (Google)

ഒരു പ്രാദേശിക പത്രം മുതൽ ഒരു നിക്ക് സ്‌പോർട്‌സ് ബ്ലോഗ് വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പ്രിഫേർഡ് സോഴ്‌സസ് ഇന്ന് മുതൽ പുറത്തിറങ്ങും, വരും ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാർത്താ ഉറവിടങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയതും പ്രസക്തവുമായ ഉള്ളടക്കം ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് വിഭാഗത്തിൽ വരുകയും വീണ്ടും അപ്‌ഡേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഗൂഗിൾ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്‌റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

എങ്ങനെ കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്യാം?

  1. ഗൂഗിളിൽ ട്രെൻഡിങ് വാർത്താ വിഷയങ്ങൾക്കായി തെരയുക.
  2. പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള പുതിയ ഐക്കണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  3. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കായി തെരയുക, അവ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കുക.
HOW TO SELECT PREFERRED SOURCES GOOGLE GOOGLE SEARCH SET FAVOURITE SITES IN GOOGLE
ഗൂഗിളിലെ ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറീസ് ഫീച്ചർ (Google)

സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം?

  • ഇഷ്‌ടമുള്ളത്ര ഉറവിടങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
  • തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉറവിടങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും.
  • ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉറവിടങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്‌റ്റോറിയിൽ നിന്ന് കളയാവുന്നതാണ്.

മറ്റു പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ

പുതിയ വീഡിയോ ജനറേഷൻ സവിശേഷതകളുമായി ഗൂഗിളിന്‍റെ എഐ അസിസ്‌റ്റന്‍റായ ജെമിനൈ. പുതിയ വീഡിയോ ജനറേഷൻ എഐ മോഡലായ Veo 3 ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോകളെ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചർ. ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്‌റ്റിൽ ഇമേജുകളെ ലളിതമായ ടെക്‌സ്‌റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് എഐ മോഡ്. ഗൂഗിളിനോട് എന്തും ചോദിക്കാന്‍ എഐ സെര്‍ച്ച് മോഡിന്‍റെ സഹായം തേടാം. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടോ വോയ്‌സ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോകൾ എടുത്തുകൊണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനുശേഷം, ഗൂഗിൾ അവർക്ക് വിശദമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകും. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകളും റഫറൻസുകളും ഉണ്ടാകും.

Also Read: 2D ഇമേജുകളെ 3D ആക്കുന്ന എഐയുടെ മാജിക്; മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപൈലറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO SELECT PREFERRED SOURCESGOOGLEGOOGLE SEARCHSET FAVOURITE SITES IN GOOGLEGOOGLE SEARCH PREFERRED SOURCES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിനിടെ മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.