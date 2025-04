ETV Bharat / technology

ഇനി ആധാർ കാർഡ് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കേണ്ട!! പുതിയ ആധാർ ആപ്പ് വരുന്നു; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ - NEW AADHAAR APP

The new Aadhaar app is currently is in its beta stage ( Image Credit: ETV Bharat via X/@AshwiniVaishnaw )