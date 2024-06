വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന (Do It Yourself) രീതിയിലുള്ള ഒരു കിറ്റാണ് എൻസിഎഎച്ച്ടി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇത് കാഴ്‌ചയുള്ളവർക്കും കാഴ്‌ചക്കുറവുള്ളവർക്കും കാഴ്‌ച പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

കാഴ്‌ച വെല്ലുവിളിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, സ്വതന്ത്രവും സുരക്ഷിതവുമായി സഞ്ചരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ് വൈറ്റ് കെയ്‌നുകൾ.അവശ്യ സഹായ ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ ദേശീയ പട്ടികയിൽ (NLEAP) ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെൻസ്‌റ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഐഐടി ഡൽഹിയുമായി സഹകരിച്ച്, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള വൈറ്റ് കെയ്‌നുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് കെയ്‌ന്‍റെ മെച്ചപ്പെട്ട പതിപ്പാണ് സ്‌മാർട്ട് കെയിൻ വെർഷൻ 2. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി ഏകദേശം 1,50,000 ആളുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ, ഇലക്‌ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾ, സർക്യൂട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കാഴ്‌ച പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പഠന കിറ്റ്. സ്‌പർശനരേഖകൾ, ലാർജ് പ്രിൻ്റ്, ബ്രെയിൽ ലിപി എന്നിവയിലൂടെ ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വയം പഠന പുസ്‌തകവും കിറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഐഐടി ഡൽഹിയിലെ അസിസ്‌ടെക് ലാബ്, ഫീനിക്‌സ് മെഡിക്കൽ സിസ്‌റ്റംസ്, സക്ഷം ട്രസ്‌റ്റ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച്, കാഴ്‌ച പരിമിതിയുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവിധ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടെക്‌സ്‌റ്റ് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ ബ്രെയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയായ Tacread വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, കാഴ്‌ച പരിമിതിയുള്ള ഒരാൾക്ക്, ഇന്ത്യയിലെ പുസ്‌തകങ്ങളുടെ ശേഖരമായ സുഗ്മ്യ പുസ്‌തകാലയയിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഏത് പുസ്‌തകവും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

