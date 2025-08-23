ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടാമത്തെ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനം ആചരിച്ച് രാജ്യം. ബഹിരാകാശ സംഘത്തിൽ ചേരാൻ ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളെ ക്ഷണിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനാഘോഷവേളയിൽ വിർച്വലായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഐഎസ്ആർഒ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടാം ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ല പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങും, ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണനും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചുള്ള ചടങ്ങിൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ അജിത് കൃഷ്ണൻ, പ്രശാന്ത് ബി നായർ, അംഗദ് പ്രതാപ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
ചന്ദ്രയാൻ-3 സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങിയതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 23ന് ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രയാൻ-3 ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തോടെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായും ഇന്ത്യ മാറി.
രാജ്യം ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ മുന്നേറുന്നതിന് നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്കും സർക്കാരിനും വി നാരായണൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 23 ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനും, 2047ലെ വികസിത് ഭാരത് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതിനും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞു.
നരേന്ദ്ര മോദി ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ വെർച്വലായി പങ്കുചേർന്നു. "ബഹിരാകാശത്ത് ഡോക്കിങ്, അൺഡോക്കിങ് നടത്താവുന്ന ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തി ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാംശു ശുക്ല ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനമേകി. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ത്രിവർണ്ണ പതാക കാണിച്ചുതന്ന നിമിഷം ഞാൻ വികാരാതീതനായി. ശുഭാംശുവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുടെ അപാരമായ ധൈര്യവും അനന്തമായ സ്വപ്നങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടു." നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വാക്കുകളിങ്ങനെ.
ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാര സംഘത്തെ ഒരുക്കുന്നതായും, രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് വിരിക്കാൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാര സംഘത്തിൽ ചേരാൻ യുവാക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനാഘോഷം: ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 22) ന്യൂഡൽഹിയിൽ നാഷണൽ സ്പേസ് മീറ്റ് 2.0 സംഘടിപ്പിച്ചു. 1963ൽ തുമ്പയിൽ നടന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം മുതൽ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ആഗോളശക്തിയാക്കിയത് വരെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വി നാരായണൻ ചടങ്ങിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു. 2047ലെ വികസിത് ഭാരത് ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ബഹിരാകാശ രംഗത്തേക്ക് യുവാക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും, താത്പര്യം വളർത്തുന്നതിനുമായി ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ചന്ദ്രയാൻ: കൂടുതൽ അറിയാം;
ചന്ദ്രയാൻ-1: 2008 ഒക്ടോബർ 22നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്രദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ-1 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത്. 2008 നവംബർ 10ന് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ-1 വിജയകരമായി പ്രവേശിച്ചു. എന്നാൽ ഓർബിറ്ററുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 2009 ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യക്ക് ചന്ദ്രയാൻ-1 ദൗത്യം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു.
ചന്ദ്രയാൻ-2: 2019 ജൂലൈ 22 നാണ് ചന്ദ്രയാൻ-2 വിക്ഷേപിച്ചത്. LVM3-M1 റോക്കറ്റാണ് പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് പേടകം ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി. 2019 സെപ്റ്റംബർ 6-ന് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡിങിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ തകരാർ കാരണം തകരുകയായിരുന്നു.
ചന്ദ്രയാൻ-3: ചന്ദ്രയാൻ-2 ദൗത്യത്തിലെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ച് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് ചന്ദ്രനിൽ റോവർ ഇറക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 ദൗത്യം ഐഎസ്ആർഒ ആരംഭിച്ചത്. 2023 ജൂലൈ 14ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രയാൻ-3 വിക്ഷേപിച്ചു. തുടർന്ന് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 5ന് ചന്ദ്രയാൻ 3 വിജയകരമായി ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു.
2023 ഓഗസ്റ്റ് 17നാണ് പേടകത്തിന്റെ ലാൻഡർ ഘടകം പ്രൊപ്പൽഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വിജയകരമായി വേർപെടുത്തിയത്. പിന്നീട് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 23ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ 3 സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തി. ഇതോടെ അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നിവർക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വിജയകരമായി ഇറങ്ങിയ നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി.
