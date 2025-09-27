ETV Bharat / technology

ചിത്രത്തിലെ പച്ച നിറം കാടുകളെയും മജന്ത കെട്ടിടങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും കറുപ്പ് നിറം ജലാശയങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

NISAR's L-band radar shows Mount Desert Island in the US state of Maine. Green represents forests, while magenta represents paved land and buildings. The magenta area in the northeastern part of the island is the city of Bar Harbor. (NASA/JPL-Caltech)
ഹൈദരാബാദ്: ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ആദ്യ റഡാര്‍ ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് നാസയും ഐഎസ്ആര്‍ഒയും. ഭൂമി നിരീക്ഷണത്തിനായി ഇരുവരും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റഡാർ ഇമേജിങ് സ്‌റ്റാറ്റലൈറ്റായ നിസാർ ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന് അവ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും ഭൂമിയെ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ എൽ-ബാൻഡ് റഡാർ, 2025 ഓഗസ്‌റ്റ് 21-ന് മെയ്‌നിലെ മൗണ്ട് ഡെസേർട്ട് ദ്വീപിൻ്റെ ചിത്രം പകർത്തി. ചിത്രത്തിലെ പച്ച നിറം കാടുകളെയും മജന്ത കെട്ടിടങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും കറുപ്പ് നിറം ജലാശയങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലൈ 30 ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് നിസാര്‍ (നാസ‑ഐഎസ്ആര്‍ഒ സിന്തറ്റിക് അപ്പര്‍ച്ചര്‍ റഡാര്‍) ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത്.

രണ്ട് റഡാർ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് നിസാർ. വിളനിലങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്‌ത തരം ഭൂപ്രകൃതിയെ വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ആദ്യ ചിത്രങ്ങൾ നിസാർ ഉപഗ്രഹം അയച്ചുവെന്ന് നാസ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. വലിയ മരങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ഭൂചലനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന നാസയുടെ എൽ-ബാൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടാതെ ചെറിയ സസ്യങ്ങളുടെയും പുല്ലുകളുടെയും ആവാസവ്യവസ്ഥയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ഇസ്രോയുടെ എസ്-ബാൻഡും ഈ ഉപഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. മണിൻ്റെ ഈർപ്പം, വനങ്ങൾ, മഞ്ഞുമൂടിയ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഓരോ 12 ദിവസത്തിലും ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ കരയും മഞ്ഞുപാളികളും സ്‌കാൻ ചെയ്യും.

ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ തുടങ്ങിയ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവി പഠനങ്ങൾക്കും നിസാറിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ സഹായകമാകും. വിക്ഷേപണം, സാറ്റലൈറ്റ് ബസ്, എസ്-ബാൻഡ് റഡാർ എന്നിവ ഇസ്രോ കൈകാര്യം ചെയ്യും. എൽ-ബാൻഡ് റഡാർ, ഡാറ്റ സിസ്‌റ്റങ്ങൾ, ആശയവിനിമയങ്ങൾ എന്നിവ നാസയായിരിക്കും നൽകുക. സമുദ്രപ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ആവാസവ്യവസ്ഥ, പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനമാണ് ഉപഗ്രഹ ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ, സുനാമികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാനും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും സഹായകമാകും. നിസാർ നൽകുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് ഡാറ്റയാണ്. നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടു ദിവസം വരെ സൗജന്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ആദ്യമായാണ് സൂര്യ-സിൻക്രണസ് ഭ്രമണപഥത്തിലേയ്ക്ക് ഒരു ഉപഗ്രഹം എത്തുന്നത്.

