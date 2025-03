ETV Bharat / technology

ചെറിയ ഭാരം പോലും ഉയർത്താനാവില്ല: ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്ന സുനിത വില്യംസിന് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ - SUNITA WILLIAMS HEALTH ISSUES

Sunita Williams and Butch Wilmore May Face Health Challenges After Returns to Earth ( Photo: AP )