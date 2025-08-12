ETV Bharat / technology

2D ഇമേജുകളെ 3D ആക്കുന്ന എഐയുടെ മാജിക്; മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപൈലറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം

ഇതുവഴി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ 2D ഇമേജുകളെ 3D ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും...

The Copilot 3D converts 2D images into GLB format for free. (Image Credit: Copilot)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 8:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സാധാരണ 2ഡി ഇമേജുകളെ 3ഡി മോഡലുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന എ ഐ യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോപൈലറ്റ് 3ഡി പുറത്തിറക്കി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. കോപൈലറ്റ് 3ഡി ലാബിലെ ഒരു ഫീച്ചറായാണ് ഇത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ “കോപൈലറ്റ് ലാബ്‌സ്”, ഗൂഗിൾ ലാബ്‌സിന് സമാനമായ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചറാണ്. ഇതിലാണ് കോപൈലറ്റ് 3ഡിയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. എഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പുതിയ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും, പരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപൈലറ്റിൽ ജിപിറ്റി-5 സംയോജനവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട് മോഡും പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് എഐ യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫീച്ചറും പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതുവഴി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ 2D ഇമേജുകളെ 3D ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

പുതിയ കോപൈലറ്റ് 3ഡി നിലവിൽ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഒരു ഉപയോക്താവിൻ്റെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌ത് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മൊബൈൽ ബ്രൗസറിൽ ഈ ഫീച്ചര്‍ ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോപൈലറ്റ് 3D പരീക്ഷിച്ചുനോക്കണമെന്നും സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധര്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു

കോപൈലറ്റ് 3ഡി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

പുതിയ സവിശേഷത ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, ഉപയോക്താക്കൾ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണം:

  • ആദ്യം സെര്‍ച്ച് ബ്രൗസർ തുറക്കുക
  • തുടർന്ന് 'Copilot.com' എന്ന ലിങ്കില്‍ പ്രവേശിക്കുക
  • കോപൈലറ്റ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ ഇടതുവശത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന സൈഡ്‌ബാർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
  • ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറന്നുവരും
  • കോപൈലറ്റ് 3ഡി യുടെ താഴെയുള്ള 'ട്രൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ഒരു 2D ചിത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  • ജിഎൽ ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ഫോർമാറ്റ് ബൈനറി (GLB) ഫോർമാറ്റിൽ 3ഡി മോഡൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം

നിലവിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 10എംബി യിൽ താഴെ വലിപ്പമുള്ള പിഎൻജി അല്ലെങ്കിൽ ജെപിജി ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നൽകുമെന്നും ചിത്രങ്ങളുടെ സൈസ് വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ 3ഡി യിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവ 28 ദിവസത്തേക്ക് "എൻ്റെ സൃഷ്‌ടികൾ" (My Creations section) എന്ന വിഭാഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവ ജിഎൽബി ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ ഫയലുകൾ 3ഡി വ്യൂവറുകൾ, ഡിസൈൻ ഉപകരണങ്ങൾ, ഗെയിം എഞ്ചിനുകൾ എന്നിവയുമായി സംയോജിക്കുന്നതാണ്. ബ്ലെൻഡർ, അഡോബ് ഡൈമൻഷൻ, തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫയലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

കോപൈലറ്റ് 3ഡി-യിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾ യഥാർത്ഥ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പറയുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കുന്നതാണ്. പകര്‍പ്പവകാശ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ട് നിരോധിക്കാൻ ഇടയാക്കും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

