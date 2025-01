ETV Bharat / technology

ടിക് ടോക്കിനെ മൈക്രോസോഫ്‌റ്റ് വാങ്ങുമോ? നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി ട്രംപ് - MICROSOFT TO BUY TIKTOK

Representational image of Tik Tok and US President Donald Trump ( AFP, AFP )