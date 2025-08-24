ഹൈദരാബാദ്: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട റീൽ സീരിസിന്റെ അടുത്ത പാർട്ടിനായി തെരയേണ്ടി വരാറുണ്ട്. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററുടെ പേജിൽ ഒരുപാട് പുതിയ റീലുകൾ വന്നുകിടക്കുന്നത് കാരണം തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കൽ അത്ര എളുപ്പവുമായിരിക്കില്ല. ഇതിന് പരിഹാരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനപ്രിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം.
റീൽസുകളുടെ സീരിസുകൾ നിർമിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് ഒന്നിലധികം റീലുകൾ ഒറ്റ സീരിസായി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ. 'ലിങ്ക് എ റീൽ' എന്നാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിന് മെറ്റ നൽകിയ വിളിപ്പേര്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ തവണയിൽ തീർക്കാതെ സീരിസുകളായി ചെയ്യുന്ന റീൽസുകളെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ.
പുതിയ ഫീച്ചർ വരുന്നതോടെ 'പാർട്ട 2 എവിടെ?', 'അടുത്ത പാർട്ടിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ?' എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വ്യൂവേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരുടെ പേജ് മൊത്തം തെരഞ്ഞ് റീലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരില്ല.
ഒറ്റ റീൽസിലൊതുക്കാതെ സീരിസുകളായ റീലുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് മെറ്റയും ഇങ്ങനെയൊരു ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചാലോചിച്ചത്. പുതിയ ഫീച്ചർ വന്നതോടെ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട റീൽസിന്റെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ കാണാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യൂവേഴ്സും ഹാപ്പി, മാക്സിമം കാഴ്ചക്കാരെ കിട്ടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരും ഹാപ്പി.
പുതിയ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ച്, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് റീലുകളുടെ സന്ദർഭത്തിനോ, വിഷയത്തിനോ, തീമിനോ അനുസരിച്ച് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി റീലുകൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇതിനകം പങ്കിട്ട പുതിയതും പഴയതുമായ റീലുകളും ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവ വേണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അൺലിങ്ക് ചെയ്യാനോ, എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കും.
എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം?
നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററാണോ? റീലുകൾ സീരിസിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതിന്റെ പ്രക്രിയ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
- സ്റ്റെപ്പ് 1: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറക്കുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 2: പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന '+' ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 3: പേജ് തുറന്നുവന്നതിന് ശേഷം 'post' സെഷനിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട റീൽ സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ, നിർമിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
- സ്റ്റെപ്പ് 4: റീൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 'next' ഓപ്ഷനെടുത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് പോവുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 5: റീലിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ബോക്സിന് താഴെയായി 'link a reel' ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 6: തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട റീൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (ഒരേ സമയം ഒരു റീൽ മാത്രമേ ലിങ്ക് ചെയ്യാനാവൂ.
- സ്റ്റെപ്പ് 7: ലിങ്ക് ചെയ്ത റീലിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകുക. ലിങ്ക് ചെയ്ത റീലുകളിൽ മാത്രമേ ഈ ടൈറ്റിൽ കാണാനാവൂ. ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും. ഇനി ടൈറ്റിൽ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത റീലുകളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്വയമേവ “ലിങ്ക്ഡ് റീൽ” എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യും. ലിങ്ക് ചെയ്ത റീലിന്റെ ടൈറ്റിൽ 15 ക്യാരക്ടറിൽ അധികമാവാൻ പാടില്ല.
- സ്റ്റെപ്പ് 8: 'ok' ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് 'share' ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോളേവേഴ്സിനായി പങ്കിടാം.
റീലുകൾ സീരിസിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരേ സമയം ഒരു റീൽ മാത്രമേ ലിങ്ക് ചെയ്യാനാവൂ എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. ലിങ്ക് ചെയ്ത റീലിന്റെ ടൈറ്റിലിൽ 15 ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിനകം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത റീലിലേക്ക് എങ്ങനെ ലിങ്ക് നൽകാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
പോസ്റ്റ് ചെയ്ത റീലിലേക്ക് ലിങ്ക് എങ്ങനെ ചേർക്കാം?
- സ്റ്റെപ്പ് 1: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറക്കുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 2: നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് ഫീഡിലേക്ക് പോവുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 3: ലിങ്ക് ചേർക്കേണ്ട റീൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 4: റീലിന്റെ മുകളിൽ വലതുവശത്തായി കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 5: താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് 'Link a reel' ഓപ്ഷനെടുക്കുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 6: തുടർന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രീതി പിന്തുടർന്ന് ലിങ്ക് ചേർക്കാം.
റീൽ ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം?
ലിങ്ക് ചെയ്ത റീലിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- സ്റ്റെപ്പ് 1: റീൽ ലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റം വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ റീലിന്റെ മുകളിൽ വലതുവശത്തായി കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 2: 'Edit linked reel' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 3: 'Change reel below' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 4: റീൽ അൺലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത കണക്റ്റഡ് റീലിന് താഴെയുള്ള 'അൺലിങ്ക്' ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
- സ്റ്റെപ്പ് 5: മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം.