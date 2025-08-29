ETV Bharat / technology

മെസേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമാറാണോ പ്രശ്‌നം? പരിഹാരവുമായി മെറ്റ; വാട്‌സ്ആപ്പിലെ പുത്തൻ ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചറിയാം - NEW WHATSAPP AI FEATURE

വാട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ഇനി മുതൽ സന്ദേശമയക്കുമ്പോൾ ഭാഷയും ഗ്രാമറും കൃത്യമാക്കി തരാൻ പുതിയ എഐ അധിഷ്‌ഠിത റൈറ്റിങ് ഹെൽപ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ. നിങ്ങളുടെ മെസേജിൽ സന്ദർഭോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ.

WHATSAPP AI WRITING TOOL HOW TO USE WRITING HELP ON WHATSAPP META NEW FEATURE IN WHATSAPP
Writing Help feature currently supports only the English language. (Image Credit: WhatsApp Blog)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 11:06 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും. ഇംഗ്ലീഷ് വശമില്ലെങ്കിൽ സന്ദേശമയക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ വരുമോ എന്ന ഭയം മിക്കവരിലും കാണും. എന്നാൽ ഇനി പേടിക്കണ്ട, അതിനുള്ള പോംവഴിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ. വാട്‌സ്‌ആപ്പിൽ സന്ദേശമയക്കുമ്പോൾ ഭാഷയും ഗ്രാമറും സന്ദർഭോചിതമാക്കി പുതിയ ശൈലിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന 'റൈറ്റിങ് ഹെൽപ്' ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ.

ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് പുതിയ റൈറ്റിങ് ഹെൽപ് ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിനോടകം തന്നെ പലർക്കും വാട്‌സ്‌ആപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാട്‌സ്‌ആപ്പ് മെസേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്‌തതിനു ശേഷം അയക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിലെ ഗ്രാമറോ, വാക്കുകളെ, തെറ്റുകളോ, എഴുത്തിന്‍റെ ശൈലിയോ സന്ദർഭോചിതമായി തന്നെ മാറ്റാൻ പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ സാധിക്കും.

മെറ്റ നൽകുന്ന ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ശൈലിയിലുള്ളവ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധിക്കും. ഒരു സന്ദേശം അയക്കുമ്പോൾ സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ശൈലി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാൻ റൈറ്റിങ് ഹെൽപിന് കഴിയും. ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത മെസേജിലുള്ള ഗ്രാമർ മിസ്‌റ്റേക്കുകൾ മാത്രമല്ല, സന്ദേശത്തിൽ വരുന്ന ഏത് തരം തെറ്റുകളും കണ്ടെത്തി തിരുത്താൻ പുതിയ ഫീച്ചറിന് സാധിക്കും.

നിലവിൽ ഈ ഫീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുക. ഭാവിയിൽ മെറ്റ ഈ ഫീച്ചർ മറ്റ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്കും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊരാൾക്ക് മെസേജ് അയക്കുമ്പോൾ, എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫീച്ചർ ഉപകാരപ്പെടും. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കീയിൽ ഒന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്‌താൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ തെറ്റുകളില്ലാത്തതും, കൂടുതൽ മികച്ചതും നിലവാരമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും.

സ്വകാര്യത ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട
എഐ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ മെസേജുകൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമോ എന്നതായിരിക്കും പലരുടെയും സംശയം. പുതിയ ഫീച്ചർ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുമെന്നോർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രൈവറ്റ് പ്രോസസിങ് ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചാണ് റൈറ്റിങ് ഹെൽപ് ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്‌ധർ പരിശോധിച്ച ഉറപ്പുവരുത്തിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പ്രൈവറ്റ് പ്രേസസിങ് ടെക്‌നോളജി എന്ന് മെറ്റ ഉറപ്പുതരുന്നുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത മെസേജ് വാട്‌സആപ്പോ, മെറ്റയോ വായിക്കില്ല.

എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം
വാട്‌സ്‌ആപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കോ അഥവാ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്കോ സന്ദേശമയക്കുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇമോജി നൽകുന്നതിനുള്ള ഓപ്‌ഷന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പെൻ ഐക്കൺ കൂടെ കാണാനാവും. ഇത് റൈറ്റിങ് ഹെൽപ് ഫീച്ചറാണ്. ഇനി ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

  • വാട്‌സ്‌ആപ്പ് തുറക്കുക
  • ചാറ്റിലേക്ക് പോയി സന്ദേശമയക്കേണ്ട വ്യക്തിയുടെ ചാറ്റ് ബോക്‌സിൽ സാധാരണ പോലെ സന്ദേശം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
  • റൈറ്റിങ് ഹെൽപ് ഫീച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 'പെൻ ഐക്കൺ' തെരഞ്ഞെടുക്കുക.ഇ

ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത സന്ദേശത്തിന്‍റെ സന്ദർഭത്തിന് ഉചിതമായ വ്യത്യസ്‌ത ശൈലിയിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണിക്കും. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്‌ഷനുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്‌തു വച്ച സന്ദേശത്തെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം.

അതിന് ശേഷം ഈ പെൻ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു പോപ്അപ്പായി കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഒരു വാചകം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്‌ത വച്ച സന്ദേശത്തെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യും.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടാതെ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ വാചകം മുഴുവനാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഗ്രാമർ തെറ്റുകയോ, അർഥം മാറിപോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ രക്ഷകനായി ഈ ഫീച്ചറുണ്ടാവും.

