ETV Bharat / technology

മാസ്റ്റർകാർഡ് ഉണ്ടോ? ഫോണ്‍പേയില്‍ ഇനി പേമെന്‍റുകള്‍ വളരെ എളുപ്പം; ഷോപ്പിങ്ങും സുരക്ഷിതം

ഈ സൗകര്യം ആൻഡ്രോയിഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വഴി ടോക്കണൈസ് ചെയ്‌ത ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഇടപാടുകളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ സുരക്ഷിതമായ 'ടാപ്പ് ആൻഡ് പേ' സൗകര്യവും ലഭിക്കും.

PHONEPE PHONEPE NEW FEATURE MOBILE APPS PHONEPE MASTERCARDS
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മാസ്‌റ്റർകാർഡ് ഉടമകൾക്ക് പുത്തൻ ഫീച്ചറുമായി ഫോൺപേ. ഇന്ത്യയിലെ മാസ്റ്റർകാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വഴിയുള്ള കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് പേമെൻ്റുകൾ അനുവഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഫോൺപേ. ഇതുവഴി ഫോൺപേ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പേമെൻ്റ് ടെർമിനലുകളിൽ എൻ‌എഫ്‌സി (നിയർ ഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ) പ്രാപ്‌തമാക്കിയ ഇൻ-സ്റ്റോർ പേമെൻ്റുകൾ നടത്താൻ മാസ്റ്റർകാർഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് സാധിക്കും.

ഈ സൗകര്യം ആൻഡ്രോയിഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വഴി ടോക്കണൈസ് ചെയ്‌ത ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഇടപാടുകളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ സുരക്ഷിതമായ 'ടാപ്പ് ആൻഡ് പേ' സൗകര്യവും ലഭിക്കും. ഇതുവഴി ഇന്ത്യയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർകാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ്, പ്രീപെയ്‌ഡ് കാർഡുകൾ അവരുടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിൽ സംരക്ഷിക്കാനും കാർഡ് അധിഷ്‌ഠിത പേമെൻ്റുകളുടെ എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനും കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് കഴിയും.

ടോക്കണൈസേഷനിൽ മാസ്റ്റർകാർഡിൻ്റെ ആഗോള വൈദഗ്ധ്യവും ഫോൺപേയുടെ 618 ദശലക്ഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ഉപയോക്താക്കളെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ലോഞ്ച് ഇന്ത്യയിലും അന്തർദേശീയമായും ഡിജിറ്റൽ പേമെൻ്റുകളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവഴി രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിവേഗം വളരുന്ന ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഫോൺപേയിലെ പേമെൻ്റ്സ് മേധാവി ദീപ് അഗർവാൾ പറയുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താക്കളിൽ സുരക്ഷയും സൗകര്യവും വർധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് പേമെൻ്റുകളും സുരക്ഷിതമായ ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളും സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഫോൺപേ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകോത്തര പേമെൻ്റ് അനുഭവം നൽകുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംവിധാനത്തെ കാണുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലെ ഫോൺപേ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള എൻ‌എഫ്‌സി-പ്രാപ്‌തമാക്കിയ ടെർമിനലുകളിൽ കോൺടാക്റ്റ്‌ലെസ് പേമെൻ്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് സുരക്ഷിത ടാപ്പ് ആൻഡ് പേ ഇൻ-സ്റ്റോർ പേമെൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നേടാനാകും' എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സവിശേഷതകൾ വിശദമായി

  • വ്യക്തികൾക്ക് ഫോൺപേ ആപ്പ് വഴി മാസ്റ്റർകാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ഷോപ്പിങ് നടത്താം.
  • മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്നു.
  • ഫോൺപേയുടെ ഉപയോഗം ഓരോ തവണയും വേഗതയേറിയതും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു. ഇതിനായി കാർഡ് ഒരിക്കൽ മാത്രം സേവ് ചെയ്‌താൽ മതിയാകും.
  • ഡിജിറ്റൽ പേമെൻ്റകളുടെ വ്യാപ്‌തി വർധിപ്പിക്കുന്നു.
  • രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വ്യാപാര ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ 'ടാപ്പ് ആൻഡ് പേ' ചെയ്യാൻ മാസ്റ്റർകാർഡ് ഉടമകളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു.
  • ലളിതവും ഒറ്റത്തവണയുള്ളതുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഫോൺപേ ആപ്പിൽ സുരക്ഷിതമായി ചേർക്കാൻ കഴിയും.
  • കാർഡ് ടോക്കണൈസ് ചെയ്‌ത് സേവ് ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിങ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും.

ആഗോളതലത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ വേഗത നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടപാടുകളെ മികച്ചതും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫീച്ചർ അവതിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അഭിമാനമാണ് ഉള്ളതെന്ന് മാസ്റ്റർകാർഡിൻ്റെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ പ്രോഡക്‌ട്‌സ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് രവി ദത്‌ല പറയുന്നു. പുതിയ ഫീച്ചറിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഉടൻതന്നെ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും എന്നും രവി ദത്‌ല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: ലണ്ടൻ വേദിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ നിയോ-ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതജ്ഞന്‍; ചരിത്രം കുറിച്ച് സിത്താർ മാന്ത്രികൻ ഋഷഭ് റിഖിറാം ശർമ്മ

For All Latest Updates

TAGGED:

PHONEPEPHONEPE NEW FEATUREPHONEPE MASTERCARDSPHONEPE MASTERCARD FEATURESPHONEPE NEW FEATURE LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.