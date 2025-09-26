ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിൻ്റെയും ക്രിസ്റ്റയുടേയും എതിരാളി; ക്രാഷ് ടെസ്റ്റില് ഫുള് മാര്ക്ക് നേടി ഇൻവിക്ടോ, 5 സ്റ്റാര് നേടുന്ന മാരുതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വാഹനം
മികച്ച സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്വിക്ടോയ്ക്ക് ഉള്ളത്. വിക്ടറിസ്, ഡിസയർ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം 5 സ്റ്റാര് റേറ്റിങ് നേടുന്ന മാരുതി വാഹനമാണ് ഇന്വിക്ടോ.
Published : September 26, 2025 at 3:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഭാരത് എന്സിഎപി ( BNCAP) ക്രാഷ് ടെസ്റ്റില് 5 സ്റ്റാര് സ്വന്തമാക്കി മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പ്രീമിയം എംപിവി ഇന്വിക്ടോ. ഭാരത് എന്സിഎപി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റില് ഫുള്മാര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാരുതിയുടെ മൂന്നാമത്തെ വാഹനമാണിത്. നേരത്തെ വിക്ടറിസ്, ഡിസയർ എന്നിവയാണ് ഭാരത് എന്സിഎപി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റില് 5 സ്റ്റാര് നേടിയത്. ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസിൻ്റെ റീബാഡ്ജ്ഡ് വേര്ഷനാണ് സുസുക്കി ഇന്വിക്ടോ.
മുതിർന്നവരുടെ സുരക്ഷയില് (AOP) 32-ൽ 30.43 പോയിൻ്റാണ് ഇൻവിക്ടോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയില് (COP) 49-ല് 45 പോയിൻ്റുകളും നേടിയാണ് ഇന്വിക്ടോ 5 സ്റ്റാര് റേറ്റിങ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2025 ജൂലൈയിലാണ് ഇന്വിക്ടോയുടെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. 2.0L സ്ട്രോങ്ങ് ഹൈബ്രിഡ് CVT ZETA+ (8-സീറ്റർ), ZETA+ (7-സീറ്റർ), ALPHA+ (7-സീറ്റർ) എന്നീ വേരിയൻ്റുകള്ക്കും 5-സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് ബാധകമാണ്.
മുന്നിലെ ഇടി പരീക്ഷയില് (ഫ്രണ്ടൽ ഓഫ്സെറ്റ് ഡിഫോർമബിൾ ബാരിയർ ടെസ്റ്റ്) 16-ല് 14.43 പോയിൻ്റാണ് ഇന്വിക്ടോ നേടിയത്. ഡ്രൈവര്ക്കും സഹ ഡ്രൈവര്ക്കും തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഈ വാഹനം മികച്ച സുരക്ഷ നല്കുന്നതായി ഭാരത് എന്സിഎപി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മുമ്പില് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ നെഞ്ച്, ഇടുപ്പ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്വിക്ടോ മികച്ച സുരക്ഷ നല്കുന്നുണ്ട്. വശങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഇടി പരീക്ഷയില് (സൈഡ് മൂവബിൾ ഡിഫോർമബിൾ ബാരിയർ ടെസ്റ്റ്) 16ല് 16 പോയിൻ്റ് സ്വന്തമാക്കാനും ഇന്വിക്ടോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. സൈഡ് പോൾ ടെസ്റ്റുകളിൽ വാഹനം മികവ് തെളിയിച്ചു.
Safety Ratings of Maruti Suzuki - Invicto— Bharat NCAP (@bncapofficial) September 25, 2025
The Invicto has scored 5-Stars in both Adult Occupant Protection (AOP) and Child Occupant Protection (COP) in the latest Bharat NCAP crash tests.#bharatncap #safetyfirst #safetybeyondregulations #morestarssafercars #drivesafe #bncap pic.twitter.com/XhoyffquYk
ഇൻവിക്ടോയുടെ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകള്
മികച്ച സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഇന്വിക്ടോയ്ക്ക് ഉള്ളത്. ആറ് എയർബാഗുകൾ, ആൻ്റി-ലോക്ക് ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം (ABS), ഇലക്ട്രോണിക് ബ്രേക്ക്ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (EBD), വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ (VSC), ഹിൽ-ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, ISOFIX ചൈൽഡ് സീറ്റ് മൗണ്ടുകൾ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, TPMS, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറകൾ തുടങ്ങിയവ മാരുതി സുസുക്കി ഇൻവിക്ടോയിലുണ്ട്.
മാരുതി സുസുക്കി ഇൻവിക്ടോ: വിലയും എതിരാളികളും
മാരുതി സുസുക്കി ഇൻവിക്ടോയുടെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 24.97 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 28.70 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ, പ്രീമിയം എംപിവി ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ഹൈക്രോസ്, ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ എന്നിവയോടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്