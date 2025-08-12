ETV Bharat / technology

പവര്‍ഫുള്‍ എഞ്ചിനുമായി വിപണി കീഴടക്കാൻ കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക്; അറിയാം സവിശേഷതകളും വിലയും - KTM 160 DUKE INDIA

കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 164.2 സിസി എഞ്ചിൻ, 5 ഇഞ്ച് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളാണ്

KTM 160 DUKE (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 7:02 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്ട്രിയൻ ബൈക്ക് നിർമാതാക്കളായ കെടിഎം ഒടുവിൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. 160 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബൈക്കാണ് കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക് എന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 125 ഡ്യൂക്കിനും 200 ഡ്യൂക്കിനും ഇടയിലുള്ള പതിപ്പിൻ്റെ വിടവ് നികത്തി അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള പുത്തൻ കെടിഎം പുറത്തിറക്കിയത്.

കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക്: സവിശേഷതകൾ

5 ഇഞ്ച് എൽസിഡി, എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റ്, എൽഇഡി ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ, എൽഇഡി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, അലോയ് വീലുകൾ, ട്യൂബ്‌ലെസ് ടയറുകൾ, WP അപെക്‌സ് യുഎസ്‌ഡി ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകൾ, മോണോ-ഷോക്ക് റിയർ സസ്‌പെൻഷൻ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ്, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, ഓഫ്-റോഡ് എബിഎസ്, കെടിഎം കണക്റ്റ്, ക്രാളിംഗ് ഫീച്ചർ, ഒരു സ്റ്റീൽ ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെയാണ് കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക് വരുന്നത്.

KTM 160 DUKE FEATURES (ETV Bharat)

നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ്‌ഫൈറ്റർ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് 164.2 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, 4-സ്ട്രോക്ക്, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, SOHC എഞ്ചിൻ ആണ്, ഇത് 9,500 ആർപിഎമ്മിൽ 18.7 ബിഎച്ച്പി പവറും 7,500 ആർപിഎമ്മിൽ 15.5 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്‌പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ഇത് എത്തുന്നത്. ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസും സൂപ്പർമോട്ടോ എബിഎസും ജോഡിയാക്കിയ ത്രോട്ടിൽ റൈഡ്-ബൈ-വയർ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഉള്ളത്. എബിഎസ് പുറകിലെ ചക്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

WP അപെക്‌സ് USD ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കും മോണോ-ഷോക്ക് റിയർ സസ്‌പെൻഷനുമായി ജോഡിയാക്കിയ സ്പ്ലിറ്റ് ട്രെല്ലിസ് ഫ്രെയിമും ഇതിലുണ്ട്. 320mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കും 230mm റിയർ ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. മുന്നിൽ 110 സെക്ഷനും 140 സെക്ഷൻ പിൻ ടയറുകളുമുള്ള 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളിലാണ് ഇതിനുള്ളത്. ബൈക്കിന് 174mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും 815mm സീറ്റ് ഉയരവുമുണ്ട്. 147 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. 10.1 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷിയുള്ള ബൈക്കാണിത്.

KTM 160 DUKE (ETV Bharat)
KTM 160 DUKE: At a Glance
ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങള്‍
എഞ്ചിൻLiquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder, SOHC engine
എഞ്ചിൻ ഡിസ്‌പ്ലെസ്മെന്‍റ്164.2cc
പവർ18.7 bhp at 9,500 rpm
ടോർക്ക്15.5 Nm at 7,500 rpm
ഗിയർബോക്‌സ്6-speed
ഫ്രന്‍റ് ബ്രേക്ക്‌സ്320mm | Disc, Radical caliper
റീയര്‍ ബ്രേക്ക്‌സ്230mm | Disc, Floating caliper
വീല്‍ സൈസ്17-inch | Alloy wheels
ഗൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്174mm
സീറ്റ് ഹൈറ്റ്815mm
ഫ്യൂല്‍ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി10.1 litres

കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്ക്: വില, എതിരാളികൾ

കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്കിന്‍റെ വില 1,84,486 രൂപയാണ് (എക്‌സ്-ഷോറൂം). ഇലക്ട്രോണിക് ഓറഞ്ച്, അറ്റ്ലാന്‍റിക് ബ്ലൂ, സിൽവർ മെറ്റാലിക് മാറ്റ് എന്നീ കളർ ഫിനിഷുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ബൈക്ക് വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹമുളളവര്‍ക്ക് കമ്പനി ആകർഷകമായ വായ്‌പ (ഇഎംഐ) ഉള്‍പ്പടെയുളള ധനസഹായ പദ്ധതികൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. പാക്കേജിന്‍റെ ഭാഗമായി, 10 വർഷത്തെ വാറന്‍റിയും നൽകുന്നു.

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കെടിഎമ്മിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള കെടിഎം ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ പുതിയ കെടിഎം ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബൈക്കിന്‍റെ ഡെലിവറികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ, പുതിയ കെടിഎം 160 ഡ്യൂക്കിന് യെമഹ MT-15 ആണ് എതിരാളിയായി എത്തുന്നത്, 1.70 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) മുതൽ 1.81 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില.

Also Read: ട്രയംഫിന്‍റെ ത്രക്സ്റ്റൺ 400 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: ഒപ്പം സ്‌പീഡ് 400ന് വിലയും വർധിപ്പിച്ചു; വിശദമായി അറിയാം - TRIUMPH THRUXTON 400

KTM 160 DUKE PRICE KTM 160 DUKE FEATURES KTM 160 DUKE SPECIFICATIONS KTM
KTM 160 DUKE PRICE KTM 160 DUKE FEATURES KTM 160 DUKE SPECIFICATIONS KTM
