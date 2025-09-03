ഇന്ത്യ ആദ്യമായി തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വിക്രം-32 ബിറ്റ് (VIKRAM-32 bit) പ്രോസസര് ചിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കൈമാറിയത്. ഇന്നലെ ന്യൂഡല്ഹിയില് ആരംഭിച്ച സെമികോണ് ഇന്ത്യ 2025 പരിപാടിയില് വച്ചായിരുന്നു ചിപ്പിൻ്റെ കൈമാറ്റം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നത്തെ 'ഡിജിറ്റല് ഡയമണ്ട്' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സെമികണ്ടക്ടര് (Semi Conductor) രംഗത്ത് സ്വാശ്രയത്വം കൈവരിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളില് നിര്ണായക നാഴിക കല്ലാണ് വിക്രം-32 ബിറ്റ്.
വിക്രം-32 ബിറ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
ഐഎസ്ആര്ഒയുടെ (ഇസ്രോ) മൊഹാലിയിലെ സെമികണ്ടക്ടര് ലബോറട്ടറിയാണ് വിക്രം 32-ബിറ്റ് പ്രോസസർ രൂപകല്പന ചെയ്ത് നിര്മ്മിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെ അടിത്തറ സൃഷ്ടിച്ച ഡോ. വിക്രം സാരാഭായിയോടുള്ള ആദരവായാണ് ചിപ്പിന് 'വിക്രം 32-ബിറ്റ്' എന്ന പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളിലെ സങ്കീര്ണ സാഹചര്യങ്ങള്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകല്പന ചെയ്ത ചിപ്പ് പിഎസ്എല്വി സി-60 (PSLV C60) ദൗത്യത്തില് വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാവി ദൗത്യങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നുവിത്.
First 'Made in India' Chips!
A moment of pride for any nation. Today, Bharat has achieved it. 🇮🇳
This significant milestone was made possible by our Hon'ble PM @narendramodi Ji's far-sighted vision, strong will and decisive action.
ഇസ്രോയുടെ സെമികണ്ടക്ടർ ലബോറട്ടറിയുടെ 180nm CMOS സെമികണ്ടക്ടർ ഫാബ്രിക്കേഷൻ സൗകര്യത്തിലാണ് വിക്രം-32 ബിറ്റ് പ്രോസസർ നിർമ്മിച്ചത്. വാസ്തവത്തില്, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചിപ്പ് അല്ല, ഇസ്രോ മുമ്പ് വിക്രം 1601 (VIKRAM1601) വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു. 2009 മുതൽ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളില് ഈ പ്രോസസര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വിപുലമായ ആവർത്തനമാണ് വിക്രം-32 ബിറ്റ്. എന്നാല് 16-ബിറ്റിൽ നിന്ന് 32-ബിറ്റിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ് പ്രധാനമാണ്.
എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാവും
- റോക്കറ്റുകളിലെ നാവിഗേഷനും നിയന്ത്രണത്തിനും നിർണായകമായ ഫ്ലോട്ടിങ് പോയിൻ്റ് കാല്കുലേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കല്.
- എയ്റോസ്പേസിലും പ്രതിരോധത്തിലും നിര്ണായകമായ അഡ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാങ്ക്വേജില് റണ് ചെയ്യുക.
- വിക്ഷേപണ സമയത്തെ കടുത്ത ചൂടിനെയും വൈബ്രേഷനെയും ഇതിന് അതിജീവിക്കാനാവും.
- വലിയ അളവിലുള്ള മെമ്മറി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും സങ്കീർണമായ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാനും ഇതിനാവും.
വിക്രം പോലുള്ള ചിപ്പുകൾ റോക്കറ്റുകളുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഒയിലെ ഒരു മുതിര്ന്ന എഞ്ചിനീയർ വിശദീകരിച്ചു. "അവ സെക്കൻഡിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാല്ക്കുലേഷനുകള് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അവയില്ലാതെ ദൗത്യങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല" - അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇതിനപ്പുറം പ്രതിരോധം, വ്യോമയാനം, ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ഊര്ജം തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലും വിക്രം-32 ചിപ്പിന് വന് സാധ്യതകളുണ്ട്.
Indiesemic, a woman co-led startup from Gujarat, unveiled an IoT Evolution Board at SEMICON India. It is powered by C-DAC's indigenous VEGA microprocessor.
✅ Applications: Smart Cities, Industrial Automation, Health-Tech Systems, Indigenous Defence & Drone Platforms.
എന്താണ് സെമികണ്ടക്ടര്
ഒരു കണ്ടക്ടറായോ ഇൻസുലേറ്ററായോ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സെമികണ്ടക്ടറുകൾ. ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ (മൈക്രോചിപ്പുകൾ) പോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളുടെ ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നൂതന മെഡിക്കൽ, ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും സെമികണ്ടക്ടറുകളുണ്ട്.
ആഗോള ചിപ്പ് 'യുദ്ധം': മുൻനിരയില് ആരൊക്കെ?
നിലവിൽ, തായ്വാനാണ് ആഗോളതലത്തില് സെമികണ്ടക്ർ ടെക്നോളജിയില് ഏറെ മുന്നിലുള്ളത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയെപ്പോലെ തന്നെ ഈ സുപ്രധാന സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ യുഎസും മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിപ്പുകൾക്കായി കിഴക്കൻ ഏഷ്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടിയത് കൊവിഡ്-19 മഹാമാരിയാണ്. ഈ സമയത്ത് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ ലോഞ്ചുകൾ വൈകി. പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പോലും തടസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ലോകത്തിലെ ചിപ്പുകളുടെ 60 ശതമാനവും ഏറ്റവും നൂതനമായ ചിപ്പുകളുടെ 90 ശതമാനവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തായ്വാനാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറിയത്. ചൈനയാണ് ഈ രംഗത്ത് പുതിയ മത്സരം ഉയര്ത്തുന്നത്.
ചൈനയ്ക്ക് കൂടുതൽ നൂതനമായ ചിപ്പുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് കയറ്റുമതി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഈ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള "മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന 2025" പദ്ധതി ചൈന കൂടുതല് ശക്തമാക്കി. മെമ്മറി ചിപ്പുകളിലും ഓട്ടോമോട്ടീവ് ചിപ്പുകളിലും ദക്ഷിണ കൊറിയയും ജപ്പാനുമാണ് കരുത്തരായി തുടരുന്നത്. ഓട്ടോമോട്ടീവ്, വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച്, ജപ്പാനിലെ റെനെസാസ് ഇലക്ട്രോണിക്സും തോഷിബയുമാണ് മുന്നില്.
സെമികണ്ടക്ട റുകൾ ഇപ്പോൾ വെറും ബിസിനസ്സിനേക്കാളപ്പുറത്തേക്ക് ദേശീയ സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം, ആഗോള പവർ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നിവയുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നത്. ഈ രംഗത്തേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ ചുവടുവയ്പ്പ്. തായ്വാൻ്റെ 3nm വണ്ടറിനേക്കാള് ചെറുതാണ് വിക്രം 32. 28 മുതൽ 90nm വരെ നോഡുകളിലാണ് ഈ ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സെമികണ്ടക്ടര് രംഗത്ത് ഇന്ത്യ
നിലവില് അഞ്ച് സെമികണ്ടക്ടര് ചിപ്പുകളുടെ നിര്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. ഒരു പൈലറ്റ് ലൈൻ പൂർത്തിയായി. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ കൂടി ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കും. 2021-ല് 76,000 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ഇന്ത്യ സെമികണ്ടക്ടർ മിഷന് (ISM) തുടക്കമിടുന്നത്. ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പത്ത് പദ്ധതികളിലായി ഏകദേശം 65,000 കോടി ഇതിനകം തന്നെ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അഞ്ച് ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഉത്പാദനത്തോടടുക്കുന്നു.