ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സമ്പൂർണ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷര സംസ്ഥാനമെന്ന പദവി കൂടി ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 'ഡിജി കേരളം സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ' പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
കേരളത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷര സംസ്ഥാനമായി ഓഗസ്റ്റ് 21ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലാ മേഖലയിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഡിജി കേരളം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് 'പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്ത്' മോഡലിൽ: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പുല്ലമ്പാറ പഞ്ചായത്തിലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ സാക്ഷര പഞ്ചായത്തായ പുല്ലമ്പാറയുടെ അതേ മാതൃകയിൽ പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്താകെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സർക്കാർ സേവനങ്ങളും, ഓൺലൈൻ പണമിടപാടുകളും, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള ആധികാരിക രേഖകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അവബോധം നൽകുന്ന പദ്ധതികളാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത്.
വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടത്. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം, ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം, വിഡിയോ/ ഓഡിയോ കോൾ, ഫോട്ടോയും വിഡിയോയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൽ, യൂട്യൂബ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയവ പരിചയപ്പെടുത്തൽ, സർക്കാരിന്റെ ഇ-സേവനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തൽ, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ മനസിലാക്കൽ തുടങ്ങിയവയിൽ അവബോധം വളർത്തിയെടുത്താണ് സംസ്ഥാനം ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
2022ലാണ് ഡിജി കേരളം പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള മുഴുവൻ സേവനങ്ങളും ഓൺലൈൻ വഴിയാക്കിയിരുന്നു. സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മുഖാന്തരമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രയോജനം എല്ലാവരിലും എത്തണമെന്നും, നേടാൻ എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കണമെന്നുമുള്ള കാഴ്ടപ്പാടിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത മുന്നോട്ട് നിർത്തി ഡിജി കേരളം ആരംഭിക്കുന്നത്.
നേട്ടത്തിലെത്തിയത് ഇങ്ങനെ: 14 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരരല്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയായിരുന്നു. പഠിതാക്കളിൽ 90 വസയിന് മുകളിലുള്ള 15,223 പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു. 83 ലക്ഷത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങളിലായി 1.5 കോടി ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സർവേ നടത്തിയത്. ഇതിൽ 21,88,398 പഠിതാക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. 21,87,966 പേർ പരിശീലനവും പൂർത്തിയാക്കി. ഇവരിൽ 21,87,667 (99.98 ശതമാനം) പേർ മൂല്യനിർണയത്തിൽ വിജയിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത നേടി.
മൂല്യനിർണയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് വീണ്ടും പരിശീലനം നൽകി വീണ്ടും മൂല്യനിർണയം നടത്തി. ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയുടെ തേർഡ് പാർട്ടി മൂല്യനിർണയം ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് നടത്തിയത്. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു വെബ്പോർട്ടലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. പൂർണമായും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കിയാണ് കേരളം ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ചത്.
