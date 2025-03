ETV Bharat / technology

'ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം, ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ സുനിത വില്യംസിന്‍റെ വൈദഗ്‌ധ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു': ഐഎസ്‌ആർഒ - ISRO WELCOMES SUNITA WILLIAMS

ISRO Welcomes Sunita Williams Wishes to Utilize NASA Astronauts Expertise in Space Exploration ( Image credit: ETV Bharat via NASA, ISRO )