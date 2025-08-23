ഹൈദരാബാദ്: ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തേയും സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായൊരു ബഹിരാകാശ നിലയമെന്നത്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ഐഎസ്ആർഒ. ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ (BAS) ആദ്യ മൊഡ്യൂളിന്റെ 1:1 സ്കെയിൽ മോഡൽ ഇസ്രോ ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 22) അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലാണ് ദേശീയ ബഹിരാകാശ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
രാജ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇത്. 2028ഓടെ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂൾ വിക്ഷേപിക്കാനും 2035ഓടെ മുഴുവൻ സ്റ്റേഷനും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനും ആണ് പദ്ധതി. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയുടെയും വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെയും മികച്ച ഉദാഹരണമായിരിക്കും ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ.
📸 Experience the true size of the Bharatiya Antariksh Station!— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) August 22, 2025
The first-ever 1:1 scale model of the 1st module of BAS is now on display at the Bharat Mandapam in New Delhi! 🔥
This is exactly how big the actual module is going to be! On the bottom picture, you can compare its… pic.twitter.com/8bXoVCgURm
നിലവിലുള്ളത് രണ്ട് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ:
ബിഎഎസ് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ഓർബിറ്റൽ ലബോറട്ടറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുമെത്തും. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണ്. നിലവിൽ, രണ്ട് ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലൊന്ന് അഞ്ച് ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയമാണ് (ഐഎസ്എസ്).
നാസ, റോസ്കോസ്മോസ്, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി, ജാക്സ, കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ ചേർന്നാണ് ഐഎസ്എസ് നിർമ്മിച്ചത്. മറ്റൊന്ന് ചൈനയുടെ ടിയാൻഗോങ് ബഹിരാകാശ നിലയമാണ്. 2021ൽ വിക്ഷേപിച്ച ടിയാൻഗോങ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്.
ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ രൂപകൽപ്പന:
അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ ചേർന്നതാണ് ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ രൂപകൽപ്പന. ഓരോന്നിനും ഏകദേശം 52 ടൺ ഭാരമുണ്ടാകും. ഇതിനുപുറമെ 2028നും 2035നും ഇടയിലായി അഞ്ച് LVM3 കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും.
ആദ്യ മൊഡ്യൂളായ ബേസ് മൊഡ്യൂൾ 2028ൽ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതി. മുഴുവൻ സ്റ്റേഷനും 2035 ഓടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കും അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ ഭ്രമണം ചെയ്യുക.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ 15 മുതൽ 20 ദിവസം വരെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടരാൻ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ അനുവദിക്കും. തുടക്കത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അയക്കുക. പിന്നീട് മൊഡ്യൂളുകളും ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.
ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ: ലക്ഷ്യങ്ങൾ
- ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുക
- ദീർഘകാല മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കുക
- ജീവശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ, മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി എന്നിവയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക.
- ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ഡോക്കിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ, മോഡുലാർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
- ബഹിരാകാശ മേഖലയിൽ പുതിയ ജോലി സാധ്യതകൾ ഒരുക്കുക
- ദീർഘകാല ദൗത്യങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായും ആരോഗ്യത്തോടെയും നിലനിർത്താമെന്ന് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കും.
- ആഗോള ബഹിരാകാശ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് ഉയർത്തുക
ഗഗൻയാൻ ദൗത്യം: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായ ഗഗൻയാന് നിർണായകമായിരിക്കും അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമാണം. അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന്റെ ആദ്യ മൊഡ്യൂളിന്റെ വികസനവും ഇതിനുള്ള വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നാല് ദൗത്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പരിഷ്കരിച്ച ഗഗൻയാൻ പ്രോഗ്രാം. ഗഗൻയാൻ പരീക്ഷണ ദൗത്യം ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ ഇന്നലെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ്: ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ആഗോള തലത്തിൽ വലിയ ശക്തിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഈ കുതിപ്പിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി. ഓർബിറ്റൽ ലബോറട്ടറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരുക എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടമാണ്.
ദീർഘകാല മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ദൗത്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായി ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ വർത്തിക്കും. മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളൊരുക്കാൻ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷന് കഴിയും.
ഒരു ബഹിരാകാശ നിലയം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിന് നൂതന എഞ്ചിനീയറിങ്, വിശ്വസനീയമായ ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ, തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ഇതിനായി രാജ്യം പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗഗൻയാൻ പരിപാടിയുടെ ആകെ ചെലവ് 20,000 കോടി രൂപയിലധികമാണ്.
ഭാരതീയ അന്തരിക്ഷ് സ്റ്റേഷൻ വിജകരമായി വിക്ഷേപിക്കാനായാൽ ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താനാകും. ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വലിയ ആഗോള ശക്തിയാക്കാൻ നിലയം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ സാധിക്കും.
