ഇന്ത്യയുടെ ‘വ്യോംമിത്ര’ ഡിസംബറിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കും: അറിയാം ആദ്യ ഹ്യുമനോയിഡ് റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച്

റോബോട്ടിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്കയക്കാൻ ഐഎസ്‌ആർഒ. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹ്യുമനോയിഡ് റോബോട്ട് വ്യോംമിത്ര ഡിസംബറിൽ പറക്കും. ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി ഐഎസ്ആർഒ നിരവധി ആളില്ലാ പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യോംമിത്രയും ഇതിന്‍റെ ഭാഗമാണ്.

VYOMMITRA HUMANOID ROBOT വ്യോംമിത്ര ഐഎസ്‌ആർഒ GAGANYAAN MISSION
ISRO To Launch Half-Humanoid robot Vyommitra On Gaganyaan Mission In December (File image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 5, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ബഹിരാകാശത്ത് മറ്റൊരു ചരിത്ര നേട്ടത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യ. ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സംഘടനയായ ഐഎസ്‌ആർഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ ഹ്യുമനോയിഡ് റോബോട്ട് വ്യോംമിത്രയെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാനിന് മുന്നോടിയായാണ് ഹ്യുമനോയിഡ് റോബോട്ടിനെ അയക്കുന്നത്.

എന്താണ് വ്യോംമിത്ര?

മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഐഎസ്‌ആർഒ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണ് വ്യോംമിത്ര. മനുഷ്യസമാനമായ ഭാവങ്ങളും, സംസാരവും, ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ള ഒരു റോബോട്ടാണ് ഇത്. മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാനും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും ഇതിന് സാധിക്കും. വ്യോംമിത്ര റോബോട്ടിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഐഎസ്‌ആര്‍ഒ 2020ൽ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

‘വ്യോംമിത്ര’ എന്ന പേരിന്‍റെ അർത്ഥമെന്ത്?

സംസ്‌കൃതത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പേരാണിത്. 'വ്യോം' എന്നാൽ ബഹിരാകാശമെന്നും 'മിത്ര' എന്നാൽ സുഹൃത്ത് എന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ, 'ബഹിരാകാശത്തിലെ സുഹൃത്ത്' എന്നാണ് വ്യോംമിത്ര എന്ന പേരുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ബഹിരാകാശയാത്രികർക്ക് മനുഷ്യന് സമാനമായ സഹായം നൽകുന്നതിന് ഒരു കൂട്ടാളിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോബോട്ടായതിനാലാണ് ഇതിന് ഈ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നതും. ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികളും ആശയവിനിമയ ചുമതലകളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഹ്യുമനോയ്‌ഡ് റോബോട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും.

വ്യോംമിത്ര വെറുമൊരു ടെസ്റ്റ് ഡമ്മിയല്ല.നൂതന സെൻസറുകൾ, വോയ്‌സ് റെക്കഗ്നിഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ, തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ എന്നിവയുള്ള ഒരു സെമി-ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടാണിത്.

മനുഷ്യർ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബഹിരാകാശത്ത് പോയി മനുഷ്യന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകരിക്കുകയും ക്രൂ മൊഡ്യൂൾ സിസ്റ്റങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ വനിത റോബോട്ടിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിനായി വ്യോംമിത്ര എന്തൊക്കെ ചെയ്യും?

ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ ഐഎസ്‌ആർഒ മനുഷ്യരെ ആദ്യമായി ഭൂമിയുടെ താഴ്ന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായി, ഐഎസ്ആർഒ നിരവധി ആളില്ലാ പരീക്ഷണ പറക്കലുകളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വ്യോംമിത്രയും ഇങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കും. വ്യോംമിത്ര എങ്ങനെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

  • കൺട്രോൾ പാനലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യും.
  • ക്യാബിൻ താപനില, ഈർപ്പം, ഓക്‌സിജൻ അളവ് തുടങ്ങിയവ നിരീക്ഷിക്കും.
  • സ്വിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും സിസ്റ്റം പരിശോധനകളും നടത്തുക.
  • സ്റ്റാറ്റസ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ തത്സമയം നൽകുക.
  • എംബഡഡ് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യന്‍റെ ശാരീരിക പ്രതികരണങ്ങളെ അനുകരിക്കുക.

വ്യോംമിത്രയ്‌ക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഇടപഴകാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ തന്നെ ഓൺബോർഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ മനുഷ്യസമാന യാത്രക്കാരുടെ സാഹചര്യങ്ങളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഗ്രൗണ്ട് ടീമുകൾക്ക് കഴിയും. ഇത് ഭാവിയിലെ മനുഷ്യ ദൗത്യങ്ങളിൽ സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കും.

വ്യോംമിത്രയുടെ കഴിവുകൾ?

  • മനുഷ്യന്‍റെ സംസാരവും ആജ്ഞകളും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കും.
  • തലയുടെയും കൈകാലുകളുടെയും ചലനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യ ആംഗ്യങ്ങൾ അനുകരിക്കും.
  • വിഷൻ ബേസ്‌ഡ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ കൺട്രോൾ പാനലുകൾ തിരിച്ചറിയും.
  • ഐഎസ്ആർഒ പ്രോഗ്രാം ചെയ്‌ത ജോലികൾ സ്വയമോ, മിഷൻ കൺട്രോളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചോ നിർവ്വഹിക്കും.

ഗഗൻയാൻ എപ്പോൾ?

വ്യോംമിത്ര പദ്ധതി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ മേധാവി വി നാരായണൻ സെപ്‌റ്റംബറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. വ്യോംമിത്ര ഡിസംബറിൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുമെന്നും, ഇത് വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം രണ്ട് അൺക്രൂഡ് ദൗത്യങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് 2027ന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തോടെ ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ അയയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

