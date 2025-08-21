ഹൈദരാബാദ്: ഗഗൻയാൻ പരീക്ഷണ ദൗത്യം ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വി നാരായണൻ. ആക്സിയോം ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തിയ ശുഭാംശു ശുക്ല, ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിൽ പോകുന്ന മലയാളിയായ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്ത് ബി നായർ, കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർക്കൊപ്പം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ സന്നദ്ധതയും കൂട്ടായ മനോഭാവവും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
18 ദിവസം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വസിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ശുഭാംശു ശുക്ല ആക്സിയോം 4 ദൗത്യത്തിലെ തന്റെ അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. "എനിക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും." ബഹിരാകാശം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.
ബഹിരാകാശത്തു നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയെയും ശുഭാംശു വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ വർണിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഗഗൻയാൻ ദൗത്യത്തിന് തന്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് വഴി ആഴത്തിലുള്ള അറിവുകളാണ് കൈവന്നു ചേരുക. ബഹിരാകാശ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ അറിവുകളും ഗഗൻയാൻ യാത്രയിൽ സഹായിക്കും.
ബഹിരാകാശത്തുള്ള ശുംഭാംശുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവവും, ബഹിരാകാശത്തെ കുറിച്ചറിയാനുള്ള ആവേശവും എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് മനസിലായതായി ശുഭാംശു പറഞ്ഞു. 'എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബഹിരാകാശയാത്രികനാകാൻ കഴിയും?'എന്നാണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് തന്നെ വലിയ വിജയമാണ്. കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇസ്രോ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കൂടാതെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂ അംഗങ്ങളും മിഷൻ കൺട്രോളർമാരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ആക്സിയോം 4 ദൗത്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ മോഖലയിലെ ഏകീകരണ സ്വഭാവവും സഹകരണവുമാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും ശുഭാംശു പറഞ്ഞു. സാമ്പിളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രാഥമിക വിശകലനം നടത്തിവരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ പങ്കാളികളായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇസ്രോ ഗവേഷകർക്കും ശുഭാംശു ശുക്ല നന്ദി പറഞ്ഞു. "ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നടങ്കമുള്ള ദൗത്യമായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ബഹിരാകാശത്തെ അനുഭവം." ശുഭാംശുവിന്റെ വാക്കുകളിങ്ങനെ.
റഷ്യ, ഇന്ത്യ, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്ന ദൗത്യമായതിനാൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ കോസ്മോനട്ട് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും, ഇസ്രോയിൽ നിന്നും, യുഎസിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു. മൂന്നിടങ്ങളിലെയും പരിശീലനം ഒരേ കാര്യത്തിനായിരുന്നെങ്കിലും, വ്യത്യസ്ത പ്രോട്ടോക്കോളുകളിലൂടെ ഒരേ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നത് വളരെ രസകരമായിരുന്നുവെന്നും ശുക്ല പറഞ്ഞു.
Also Read:
- 5000 കിലോ മീറ്റര് ദൂരപരിധിയില് കുതിച്ചുപായും, വീണാല് തീഗോളം; ചൈന മുതല് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ വരെ "വിറപ്പിച്ച്" ഇന്ത്യയുടെ അഗ്നി 5 പരീക്ഷണം
- ഒരൊറ്റ സ്വപ്നവുമായി നാസയും ഐഎസ്ആര്ഒയും; നിസാറിന്റ കഥ പറഞ്ഞ് പ്രൊജക്ട് മേധാവി ചൈത്ര റാവു
- മഴവില്ലിന്റെ മാന്ത്രികത; നിങ്ങള് കാണുന്നതല്ല യഥാര്ത്ഥ ആകൃതി, ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച ആ മായജാലം ഇതാണ്