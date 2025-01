ETV Bharat / technology

നൂറാം വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങി ഐഎസ്‌ആർഒ: എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാം, ലിങ്ക് ഇതാ.... - GSLV F15 LAUNCH

GSLV-F15 NVS-02 will the 100th rocket to be launched ( Image Credit: YouTube/ISRO )